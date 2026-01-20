Caída de empleo afectará prestaciones de trabajadores: Club de Empresarios de Seguros

La disminución en el empleo que se presenta en la entidad afectaría también al sector de seguros, en este caso por las empresas que otorgan a sus trabajadores el seguro de gastos médicos mayores, de vida, accidentes y funerarios.

El consejero nacional del Club de Empresarios de Seguros, Oscar Dávila, estimó que un 20% de las empresas, principalmente las grandes multinacionales, son las que otorgan esta prestación a sus trabajadores, la cual, en el caso de los operarios son principalmente seguros de vida y funerarios, mientras que al personal de confianza el de gastos médicos mayores.

Ante ello, la disminución que se presenta en el empleo será definitivamente otro golpe, pues normalmente en el caso de quienes laboran en las empresas, entre sus prestaciones cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, de vida, de accidentes o funerarios.

Sin embargo, añadió que será hasta el cierre del primer trimestre del año, cuando se conozca la afectación porque es el periodo en que las compañías de seguros presentan sus reportes, ahí es donde se verá cómo les pega la falta de primas.

Además en el caso de seguros contra desempleo, comentó que no son muy comunes, pues se tiene conocimiento solo el de una compañía que en su seguro de vida incluye una cobertura por desempleo.

CRECE PRECIO DE SEGUROS

Por otra parte, sobre el incremento que este año presentan las pólizas de seguros, comentó que todavía no se definen los aumentos de todas las compañías , aunque luego de que entrara en vigor que las compañía de seguros ya no puede acreditar el IVA, lo que tendrá un impacto de 6% a 9% y a ello hay que sumar el aumento normal que tiene cada año la inflación médica y que va de un 14 a 20%.

Asimismo en el caso de las compañías que todavía cuentan con productos ilimitados, se prevén aumentos de hasta un 70%, toda vez que ya no les conviene tener vivos ese tipo de seguros.