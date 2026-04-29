Caída de posición de producción automotriz en México se debió a varios factores, entre ellos los aranceles: IP

Luego de que México retrocediera dos lugares como productor de automotores a nivel mundial, al pasar del quinto lugar al séptimo en 2025, la iniciativa privada en Saltillo opinó que los efectos que observaron a nivel local se debieron a varios factores, entre ellos los relacionados con los aranceles, por lo que no se dieron las cosas como se esperaba con los vehículos eléctricos.

El director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles señaló que la afectación que presenta el sector es derivado del tema arancelario y ahora con el levantamiento de los impuestos que se anunció por parte de Estados Unidos a inicios de semana, se ayudará a recuperar ese liderazgo en la producción de vehículos.

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Aunque también reconoció “Apostamos mucho al tema de los vehículos eléctricos y las cosas no se dieron como tal y ahorita es cuando estamos viendo ese resultado, pero es un tema estructural debido a las condiciones económicas, confiamos en que esto se va a recuperar, siguen los proyectos por parte de las OEMs”.

Recordó los ajustes de empleo que se presentaron a principios de año y que la disminución en producción también generó la necesidad de impulsar otros sectores productivos de manera inteligente, entre ellos, el que está impulsando la Secretaría de Economía para desarrollar un ecosistema que tenga que ver con los semiconductores.

“Tenemos que diversificarnos como región, tenemos un sector de electrodomésticos muy fuerte que también tenemos que apoyar, así como el desarrollo de nuevos sectores”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que México a nivel global puede retroceder en posiciones, sin embargo, aseguró quer en Coahuila se sigue manteniendo ese liderazgo en el sector con todo y aranceles y la situación que sucede en el país.

No obstante, recordó que fue el pasado martes en la sede nacional de Canacintra, donde participó el gobernador, Manolo Jiménez, que se anunció que viene una inversión que generará 5 mil empleos en 2027.

“Con todo y aranceles y la situación que sucede en el país, creo que las condiciones de seguridad, certidumbre y confianza que los inversionistas siguen viendo en Coahuila, no creo que a la región le afecte tanto”, dijo.

Aunque sigue el tema de los aranceles, añadió que esto cambiará con la revisión del T-MEC y ayudará a que la industria automotriz que es uno de los pilares del país, pueda darle certidumbre y vuelvan a generarse las inversiones como las que se anunciaron en 2024.

“Pero creo que hay regiones que se han visto más afectadas como Guanajuato, Querétaro, como el mismo Aguascalientes que han abonado a ese retroceso en el indicador global, no Coahuila” , dijo.

Por su parte, el secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados reconoció que los aranceles afectaron, pues los consumidores que cambiaban su carro al año, ya no estuvieron dispuestos a pagar más y con ello, las ventas bajaron y como consecuencia las empresas armadoras disminuyeron su producción.

Recordó por ejemplo que hoy en General Motors Ramos Arizpe se trabaja en un turno y en su momento 2 mil trabajadores fueron los que se quedaron sin empleo.

Asimismo en el caso de los proveedores del sector automotriz, aunque no se ha especificado el impacto, indicó que también les pegó porque no es lo mismo abastecer una producción de mil carros diarios que una de 200.

Aunque la situación aún no mejora, dijo confiar tanto en el Gobierno Federal como en el Estatal, además de que al estado han seguido llegando los empleos que vienen a ayudar en parte a la afectación que se presentó.