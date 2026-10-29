Caída histórica: Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomó un 12.1%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Caída histórica: Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomó un 12.1%
    El capex de Alphabet mantuvo su enorme previsión de gasto de entre 195 mil y 205 mil millones de dólares para este año. VANGUARDIA

El efectivo disponible que le queda a la matriz de Google cayó de -2 mil 700 a -9 mil 070 mdd; además, los gastos de capital siguen en aumento por encima de los 190 mil mdd

Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, rompieron la barrera de los $300 dólares este 29 de octubre de 2026 y cotizan en el rango de los $282 a $285 dólares, marcando uno de los peores días post-resultados en la historia de la compañía.

La información de que Alphabet tiene un flujo deficitario de caja libre de -9 mil 070 millones de dólares (mdd), —una cifra drásticamente peor que los 2 mil 700 millones negativos que proyectaban los analistas— afectó sus valoraciones de mercado lo que provocó un “castigo” por parte de los inversionistas por este masivo consumo de efectivo.

Acusan a filial de Google de realizar talas ilegales para la construcción de un centro de datos en Finlandia

Otro factor de esta caída de las acciones de Alphabet fue la baja de 12% (frente al 17% del trimestre anterior) de los ingresos por publicidad en búsquedas de Google, lo que generó un fallo de unos mil 500 millones de dólares frente a las estimaciones, lo cual preocupa enormemente ya que este segmento financia el resto del negocio.

$!Le caída registrada este 29 de octubre de 2026, pero no ha sido la única caída de Alphabet en casi un año.
Le caída registrada este 29 de octubre de 2026, pero no ha sido la única caída de Alphabet en casi un año. TRADING VIEW

Asimismo, Alphabet reportó un beneficio por acción (BPA) decepcionante, pues el BPA se ubicó en 2.12 dólares, quedando muy por debajo del consenso de Wall Street que esperaba cerca de $3.01 dólares por acción.

Aunado a lo anterior, los inversores están perdiendo la paciencia con los gastos de capital (Capex) destinados a infraestructura de IA. La empresa mantuvo su enorme previsión de gasto de entre 195 mil y 205 mil millones de dólares para este año y la directora financiera, Anat Ashkenazi, ya advirtió que aumentará significativamente de cara a 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Empresas

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Google
Alphabet

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Traidor a la patria

Traidor a la patria
true

POLITICÓN: Protesta del Tec Saltillo pone nerviosas a las autoridades de la UAdeC

true

Taddei y las sirenas: ¿atarse o naufragar?

El bloqueo estudiantil continúa sobre el bulevar Venustiano Carranza, mientras la institución busca alcanzar acuerdos con los manifestantes.

TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza

El viernes 30 de octubre se destinará a las actividades del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos.

Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso
Con salida a las 7:45 horas en la colonia Libertad, la carrera ofrecerá premios de hasta 4 mil pesos y categorías infantiles.

Invitan a la Carrera Cristo Rey 5K y 8K en Saltillo; conoce cómo inscribirte
Cranes lift wrecked train carriages as rescuers search for victims following a collision between two trains in Urda, Spain, Thursday, Oct. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Testigos relatan el dramático choque de trenes en España que mató al menos a 68 personas
El bloque de Netanyahu, que también incluye a Judaísmo Unido de la Torá (293.990, 5,59%), Otzma Yehudit (292.985, 5,58%), Shas (277.689, 5,28%) y Sionismo Religioso-Zehut (250.996, 4,78%), obtuvo 2.200.822 votos, o el 41,88%.

El bloque de Netanyahu mantiene la ventaja sobre la oposición en las elecciones israelíes mientras continúa el recuento de votos