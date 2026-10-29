Caída histórica: Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomó un 12.1%

Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, rompieron la barrera de los $300 dólares este 29 de octubre de 2026 y cotizan en el rango de los $282 a $285 dólares, marcando uno de los peores días post-resultados en la historia de la compañía.

La información de que Alphabet tiene un flujo deficitario de caja libre de -9 mil 070 millones de dólares (mdd), —una cifra drásticamente peor que los 2 mil 700 millones negativos que proyectaban los analistas— afectó sus valoraciones de mercado lo que provocó un “castigo” por parte de los inversionistas por este masivo consumo de efectivo.