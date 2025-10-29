CAMS impulsa proyectos sociales en escuelas; entrega equipo para mejorar acceso al agua

La Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo (CAMS) realizó una serie de proyectos en escuelas locales, promoviendo el acceso a agua limpia, tecnología y mejores condiciones de aprendizaje.

El objetivo fue mejorar el acceso al agua potable y fortalecer la infraestructura educativa en comunidades cercanas a su operación, por ello, CAMS, llevó a cabo diversas acciones sociales en las escuelas de Rinconada y Los Fierros.

En la Escuela Miguel Alemán, ubicada en Rinconada, se instaló un módulo de agua potable que asegura un suministro continuo de agua purificada, al mismo tiempo que fomenta hábitos de hidratación saludable y conciencia sobre el cuidado del agua; como parte de esta iniciativa, se entregaron termos reutilizables a todo el alumnado, con el fin de promover el consumo responsable y reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Por otro lado, en la Escuela Primaria Antonio Moreno, en Los Fierros, CAMS impulsó la educación digital mediante la donación de computadoras portátiles y la instalación de servicio de internet satelital, herramientas que abrirán nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo para las y los estudiantes, al facilitar el acceso a la información y cerrar la brecha digital en la comunidad.

Además, se modernizó el sistema hidráulico de la escuela secundaria de la misma comunidad, con nuevas tuberías y la instalación de un tinaco que garantizarán agua continua para la comunidad escolar, esfuerzo que fue posible gracias a la colaboración de la escuela primaria vecina, que permitió aprovechar el suministro de su pozo, reflejando el valor de la cooperación y el trabajo conjunto.

"Construir infraestructura va más allá de conectar caminos: significa crear oportunidades, impulsar el bienestar y fortalecer el desarrollo de las comunidades. Ver a las y los estudiantes acceder a agua potable y tecnología que expande sus horizontes nos confirma que vamos por la ruta correcta. Seguiremos impulsando este tipo de iniciativas poniendo a las personas en el centro de todo lo que hacemos", señaló que Eduardo Calvo, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa.

Finalmente CAMS sostiene que una infraestructura verdaderamente responsable no solo conecta caminos, sino también oportunidades.