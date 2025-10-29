CAMS impulsa proyectos sociales en escuelas; entrega equipo para mejorar acceso al agua

Dinero
/ 29 octubre 2025
    CAMS impulsa proyectos sociales en escuelas; entrega equipo para mejorar acceso al agua
    Las actividades se realizaron como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar comunitario. FOTO: ESPECIAL.

Realiza diversas acciones sociales de infraestructura y educación en las escuelas de Rinconada y Los Fierros

La Concesionaria Autopista Monterrey Saltillo (CAMS) realizó una serie de proyectos en escuelas locales, promoviendo el acceso a agua limpia, tecnología y mejores condiciones de aprendizaje.

El objetivo fue mejorar el acceso al agua potable y fortalecer la infraestructura educativa en comunidades cercanas a su operación, por ello, CAMS, llevó a cabo diversas acciones sociales en las escuelas de Rinconada y Los Fierros.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Honda llaman a revisión a más de 2,500 autos en México por falla en asientos que comprometen el motor

En la Escuela Miguel Alemán, ubicada en Rinconada, se instaló un módulo de agua potable que asegura un suministro continuo de agua purificada, al mismo tiempo que fomenta hábitos de hidratación saludable y conciencia sobre el cuidado del agua; como parte de esta iniciativa, se entregaron termos reutilizables a todo el alumnado, con el fin de promover el consumo responsable y reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Por otro lado, en la Escuela Primaria Antonio Moreno, en Los Fierros, CAMS impulsó la educación digital mediante la donación de computadoras portátiles y la instalación de servicio de internet satelital, herramientas que abrirán nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo para las y los estudiantes, al facilitar el acceso a la información y cerrar la brecha digital en la comunidad.

Además, se modernizó el sistema hidráulico de la escuela secundaria de la misma comunidad, con nuevas tuberías y la instalación de un tinaco que garantizarán agua continua para la comunidad escolar, esfuerzo que fue posible gracias a la colaboración de la escuela primaria vecina, que permitió aprovechar el suministro de su pozo, reflejando el valor de la cooperación y el trabajo conjunto.

"Construir infraestructura va más allá de conectar caminos: significa crear oportunidades, impulsar el bienestar y fortalecer el desarrollo de las comunidades. Ver a las y los estudiantes acceder a agua potable y tecnología que expande sus horizontes nos confirma que vamos por la ruta correcta. Seguiremos impulsando este tipo de iniciativas poniendo a las personas en el centro de todo lo que hacemos", señaló que Eduardo Calvo, director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa.

Finalmente CAMS sostiene que una infraestructura verdaderamente responsable no solo conecta caminos, sino también oportunidades.

Temas


Educación
Economía

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

¿Quién? Ya saben quien
true

El PAN debe debatir la eficacia
Las rutas operarán desde las 5:30 de la mañana hasta la última salida a las 5:00 de la tarde.

Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre
Las complicaciones de salud comenzaron la noche del sábado, después de que el menor cenara quesadillas con pollo.

Saltillo: Aclaran causa de muerte de menor de 8 años, fue peritonitis, no comida en mal estado

Manifestantes portan una efigie del presidente Donald Trump durante una protesta “No Kings” en el centro de Pittsburgh, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿Trump gobierna como un rey?
El gobernador Manolo Jiménez prepara una estrategia para posicionar a Coahuila en el mapa del Mundial.

Coahuila lanza su ‘Ruta Mundialista 2026’ para atraer turismo
true

La suerte no juega ningún papel