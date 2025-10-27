Canaco e IEEA suscriben convenio para combatir rezago educativo

En el marco de la LXI Quincena del Comercio, la Cámara de Comercio de Saltillo , se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).

La firma del convenio se realizó en las instalaciones de la cámara y estuvo a cargo del presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez y del director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche.

Aguirre Valdez dijo que este convenio tiene como propósito abrir oportunidades educativas a colaboradores y comerciantes afiliados a la Canaco, así como a sus familias, facilitándoles el acceso a la educación básica y media.

“En Canaco Saltillo creemos firmemente que la educación es la base del progreso y por eso, celebramos este esfuerzo en conjunto con el IEEA que permitirá a muchas personas continuar su formación y mejorar su calidad de vida”, aseguró.

Por su parte, Bueno Zertuche indicó que desde hace meses realizan alianzas con diferentes instancias, toda vez que están llegando a todos los rincones para combatir el rezago educativo en el estado y para ello, requieren de distintos aliados.

Entre ellos están las universidades para que sus estudiantes apoyen ésta labor a través del servicio social, con los organismos de la sociedad civil y con los municipios; estos últimos proporcionan un lugar para que el IEEA imparta el servicio.