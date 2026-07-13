Carrera Coahuila 1000 generará 50 millones de pesos en derrama económica

Una derrama económica de 50 millones de pesos se estima sea lo que genere este año la Carrera Coahuila 1000 en su edición 2026 que se realizará del 13 al 15 de agosto; rally en el que se contemplará una participación de 140 pilotos y en la parte turística de 350.

En rueda de prensa el presidente de la Canaco Torreón y director general de Coahuila 1000, Fidel Villanueva Tarín, el director operativo de Coahuila 1000, José Luis Mejía Hernández, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez y el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, entre otros, presentaron los pormenores del evento.

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Se destacó que es la carrera turística y competencia más segura del país, donde se contará con tres helicópteros por parte del estado.

Iniciará en Torreón el 13 de agosto y concluirá el día 16 en Monclova, asimismo el recorrido se dividirá en dos, como lo es es el rally (se ha realizado por 12 años) y la competencia turística (por 16 años se ha llevado a cabo).

El Rally saldrá de Torreón, para luego pernoctar en Saltillo y terminar finalmente en Monclova; mientras que el Recorrido Turístico saldrá de Torreón, pernoctará en Cuatro Ciénegas y terminará también en Cuatro Ciénegas.

Para el Rally se contempla una participación de 140 pilotos y para el recorrido turístico de 350.

Entre los participantes internacionales estarán de Estados Unidos, Brasil, Venezuela y Francia, mientras que nacionales de todo el país, aunque destacan de Ensenada, San Luis Potosí, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Monterrey, Guanajuato y Aguascalientes, entre otros.

Además habrá una bolsa de premios de un millón de pesos, asimismo a la salida de Torreón se tendrá un sorteo de un vehículo todoterreno razer que tiene un valor aproximado de 700 mil pesos.

Asimismo se comentó que el 13 de agosto se saldrá de la Plaza Mayor en Torreón, ahí se realizará la contingencia y revisión de vehículos de competencia y también la revisión mecánica de quienes participarán en el recorrido de turismo.

Para el Rally, se saldrá de Torreón a San Pedro, para continuar al ejido Paila para seguir a General Cepeda y de ahí a Saltillo, en esta última se pernoctará por un día y al día siguiente seguirán a Monclova (para ello saldrán de Saltillo a General Cepeda, Parras, Estación Marte a Castaños y se concluirá en Monclova el 15 de agosto), ahí se tendrá una verbena y comida, mientras que al día siguiente, 16 de agosto será la premiación.