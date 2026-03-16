CCE firma acuerdo con el gobierno para impulsar innovación y desarrollo

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Dinero
/ 16 marzo 2026
    CCE firma acuerdo con el gobierno para impulsar innovación y desarrollo
    Autoridades federales y la iniciativa privada firmaron este acuerdo para trabajar de la mano. X

Se realizará un diagnóstico sobre las prioridades de talento, particularmente en áreas científicas y tecnológicas

CDMX.- Para evitar que haya una desconexión entre el talento científico-tecnológico y el sector productivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó un convenio con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para impulsar la innovación y el desarrollo.

Uno de los compromisos centrales es la elaboración conjunta de un diagnóstico de prioridades de talento, particularmente en áreas científicas y tecnológicas estratégicas para los sectores representados en el CCE, explicó la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán.

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Como parte de las acciones a realizarse se impulsarán iniciativas conjuntas para acercar a la academia con las necesidades de la industria, promoviendo la participación de los Centros Públicos de investigación sectorizados a la Secihti, a través de los cuales se buscará conectar proyectos académicos de investigación y de innovación, con las demandas reales de ese sector.

A la fecha, hay 26 centros de investigación adscritos a la Secihti en los cuales se “desarrollan y consolidar las capacidades en materia de infraestructura humanística, científica, tecnológica y de innovación del país”, dijo el director general de los Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales, Feliú Davino Sagols Troncoso.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CCE, Nanghelly Silva Anzaldúa, compartió una cartera de proyectos e iniciativas en materia de innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico, en torno a los cuales se buscará fortalecer la colaboración con la Secretaría.

Este intercambio de diagnósticos, información de iniciativas y proyectos de cada institución en materia de innovación y desarrollo tecnológico permitirá converger, crear puentes de articulación y trabajo conjunto que impulsen estos proyectos, dijo el titular de la Unidad de Políticas Transversales, Mathieu Hautefeuille.

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