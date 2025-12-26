Cepal alerta que aranceles y carencias en energía e infraestructura alejan inversiones de México

La combinación de aranceles impuestos por Estados Unidos, junto con rezagos en infraestructura y disponibilidad de energéticos, está frenando la llegada de nuevos proyectos de inversión a México, tanto de empresas nacionales como extranjeras, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo del organismo, señaló que el potencial del nearshoring —la relocalización de cadenas productivas— y el crecimiento de actividades de alto valor agregado enfrentan obstáculos estructurales que limitan su desarrollo en el país.

“En la Cepal advertimos que el nearshoring y el crecimiento de alto valor están siendo obstaculizados por cuellos de botella críticos en la infraestructura, particularmente en electricidad y agua, además de la escasez de mano de obra calificada”, explicó el funcionario.

De no atenderse estos rezagos mediante políticas de desarrollo productivo, la inversión extranjera podría estancarse o reorientarse hacia países que compiten directamente con México por estos capitales, alertó Salazar Xirinachs.

El economista subrayó que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ya ha tenido un impacto negativo en los anuncios de inversión, al generar mayor incertidumbre para las empresas interesadas en instalarse o expandirse en territorio mexicano.

A ello se suman factores externos que pueden modificar las expectativas de crecimiento, como el ritmo de expansión de la economía global —en particular la estadounidense—, así como el comportamiento de la inversión y el consumo a nivel internacional.

No obstante, Salazar Xirinachs destacó que la pertenencia de México al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue representando una ventaja competitiva clave, ya que permite que las exportaciones mexicanas ingresen al mercado estadounidense sin aranceles, siempre que cumplan con las reglas de origen.

En contraste, detalló que productos provenientes del Reino Unido enfrentan un arancel general de 10% para ingresar a Estados Unidos, mientras que las mercancías originarias de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur pagan tarifas de hasta 15%.

Gracias a esta ventaja comercial, la Cepal prevé que el valor de las exportaciones mexicanas de bienes crezca 5% en 2025, con un incremento estimado de 10% en el volumen enviado al mercado estadounidense, apuntó el funcionario, quien asumió la dirección del organismo en octubre de 2022.

Respecto a la reciente caída en las exportaciones de productos mexicanos de alto valor agregado hacia Estados Unidos, Salazar Xirinachs consideró que se trata de un fenómeno coyuntural y no de una tendencia estructural.

Explicó que esta disminución responde a una contracción temporal en la demanda global de bienes intermedios, así como a la aplicación de aranceles sectoriales específicos por parte de Estados Unidos a ciertos productos de la manufactura mexicana, y no a un arancel generalizado.

Mientras tanto, las exportaciones de productos tradicionales, como ropa y calzado, han mostrado un crecimiento, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. Sin embargo, el economista precisó que este repunte es marginal frente al volumen que representan las exportaciones de alta tecnología bajo el marco del T-MEC.

“La probabilidad de que este comportamiento se mantenga en el mediano plazo es baja, ya que las fuerzas estructurales de la economía mexicana están ancladas en manufacturas de media y alta tecnología”, sostuvo.

Finalmente, el líder de la Cepal reiteró la necesidad de fortalecer las capacidades internas del país en materia de tecnología, innovación y desarrollo, al tiempo que se atienden los pendientes en infraestructura, agua y energía.

También advirtió que el consumo privado se mantuvo estancado durante el año debido al aumento del desempleo, la reducción del ingreso laboral y la caída de las remesas, mientras que la inversión se vio afectada por recortes al gasto público y el debilitamiento de los flujos de capital hacia las cadenas de suministro, en parte como consecuencia de los aranceles.

Dato claveLa Cepal estima que el T-MEC impulsó un crecimiento de 10% en el volumen de exportaciones de México hacia Estados Unidos durante 2025.