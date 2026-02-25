Citi vende el 24% de las acciones de Banamex por un valor de 43 mil mdp

Citigroup cerró un acuerdo para vender el 24% de las acciones de Banamex, valorada en 43 mil millones de pesos (aproximadamente 2.5 mil millones de dólares), bajo la gestión de su directora ejecutiva, Jane Fraser, la venta de Banamex ha limitado la participación de cada nuevo inversionista a un máximo del 4.9%.

Entre los nuevos accionistas destacan firmas de renombre internacional y regional como Blackstone, General Atlantic —siendo esta su mayor inversión de capital de crecimiento en el país—, el banco brasileño BTG Pactual, la aseguradora Chubb, Afore SURA, el fondo Liberty Strategic Capital y el fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA).

Con esta transacción —que se suma al 25% adquirido previamente por el multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo—, el 49% del capital de Banamex ya ha sido distribuido entre inversionistas privados.

Chico Pardo asumirá el control operativo, mientras Citigroup reduce su presencia para centrarse exclusivamente en la banca corporativa y de inversión en México.

Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, destacó que estos acuerdos fortalecen la posición de la institución de cara a su futura Oferta Pública Inicial (OPI) en los mercados de valores.

La Comisión Nacional Antimonopolio se encargará de aprobar la transacción en el transcurso de este 2026.

Citigroup comenzó su venta accionaria para simplificar sus operaciones y optimizar su capital, reduciendo sus costos de operación en México.