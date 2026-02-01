‘Si hay fiebre o tos, no vayas a clases’: UNAM lanza alerta por repunte respiratorio invernal

CDMX.- Ante el incremento de infecciones respiratorias durante la temporada invernal, el director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, sostuvo que es necesario vacunarse contra influenza y COVID-19, así como aplicar refuerzos contra otros padecimientos.

El funcionario explicó que, en esta época, aumentan los casos de influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio; también se presentan algunas enfermedades gastrointestinales y fenómenos asociados al clima, como deshidratación, cambios bruscos de temperatura y, en general, menor actividad física.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio en Morena Senado: Mier toma la batuta y envía mensaje rumbo a 2027

En ese contexto, recomendó evitar la asistencia a espacios de convivencia cuando existen síntomas. “Si alguien de la comunidad presenta fiebre, tos constante o síntomas de enfermedad respiratoria, es mejor que se mantenga en casa para evitar el contagio masivo en aulas”, expresó.

Olaiz Fernández subrayó la importancia de la ventilación natural en lugares cerrados y de permitir la entrada de luz solar, además de dejar de fumar y vapear, al señalar que estas prácticas incrementan el riesgo respiratorio.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Guaymas, Sheinbaum hunde un buque para el arrecife artificial y abre museo subacuático

Añadió que, en la temporada fría, disminuye la sensación de sed, aunque la deshidratación continúa, y se intensifica el consumo de alimentos ultraprocesados, por lo que recomendó mantener hábitos de hidratación y alimentación más cuidadosos.

“Se debe beber agua natural durante el día (dos litros), tener una lonchera saludable con los tres grupos de alimentos (frutas y verduras, cereales y proteínas magras); incluir alimentos ricos en vitamina C y E (naranja, mandarina, limón); y verduras de hoja verde”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Seis adolescentes escapan de Casa Cuna en La Paz DIF

También llamó a reforzar la higiene y el autocuidado con hábitos como lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel y de cubrebocas, además de no compartir botellas, vasos o cubiertos y limpiar dispositivos de uso cotidiano, como teléfonos celulares, audífonos y teclados.

“Volver con buena salud requiere combinar la prevención de padecimientos respiratorios con el consumo de alimentos que fortalezcan el sistema inmunológico, además de abrigarse de acuerdo con los horarios escolares; también limitar el uso de pantallas de dispositivos electrónicos antes de dormir para garantizar un sueño reparador”, dijo.