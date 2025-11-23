Coahuila en el Top Ten de venta de vehículos; se ubicó en el octavo lugar

Coahuila se ubicó en octubre en el octavo lugar en venta de vehículos tanto durante octubre como en el acumulado de enero-octubre de este año, según el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De acuerdo a la información de compradores de octubre, ese mes en Coahuila se vendieron 3,291 unidades y comparadas a las 3,166 del mismo mes de 2024, esto significó una variación anual de 3.9%, asimismo representó el 2.6% del total.

El Top Ten ese mes estuvo integrado por la CDMX con 22,420 unidades, Edomex 14,728, Nuevo León 11,073, Jalisco 10,164, Puebla 6,633, Veracruz 5,660, Guanajuato 5,262, Coahuila 3,291, Tamaulipas 3,166 y Yucatán 3,115 unidades.

En el acumulado enero-octubre en Coahuila se vendieron 31,483 unidades y comparadas a las 30,616 del mismo periodo de 2024, representó una variación anual de 2.8% y una participación de 2.6% respecto al total.

El Top Ten en ese periodo estuvo liderado por la CDMX con 198,070 unidades, Edomex 144,421, Nuevo León 107,073, Jalisco 92,354, Puebla 57,585, Veracruz 51,862, Guanajuato 47,735, Coahuila 31,483, Tamaulipas 29,746 y Querétaro 29,742 unidades.