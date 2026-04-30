Coahuila, entre las entidades que registró bajo crecimiento de actividad económica en 4T de 2025

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Dinero
/ 30 abril 2026
    Coahuila, entre las entidades que registró bajo crecimiento de actividad económica en 4T de 2025
    El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país. VANGUARDIA

El ITAEE del sector manufacturero de Coahuila ha caído los cuatro trimestres de 2024 y los mismos periodos de 2025

Durante 2025, periodo en el que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos cinco años, la actividad económica de nueve entidades federativas presentó reducciones respecto al año anterior, entre éstas el estado de Coahuila, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) las actividades económicas totales de Coahuila cayeron -4.1%, siendo las del sector secundario (industria manufacturera) las que cayeron 7.9% y las terciarias (comercio y servicios) -0.2% en el cuarto trimestre de 2025.

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El ITAEE del sector primario (agropecuario) creció 5.1% en el cuarto trimestre de 2025.

Cabe resaltar que en los cuatro trimestres de 2024 y en los cuatro trimestres de 2025, las variaciones del ITAEE del sector secundario de Coahuila han registrado tasas negativas, siendo la del primer trimestre de 2024 la más baja al registrar una caída de 9.4%.

La variación anual total del ITAEE de Coahuila fue de -1.9%; para el sector primario 3.3%; del secundario, -4.3%; y del terciario 0.8% en el cuarto trimestre de 2025.

“El dato anual del ITAEE es un resultado preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa”, precisó Inegi.

OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON BAJAS EN EL ITAEE DEL 4T DE 2025

Campeche fue el estado que resintió más la desaceleración nacional de la economía en 2025, al registrar un descenso anual de 13.6% en su nivel de actividad económica, respecto al año previo.

Este comportamiento profundizó la caída registrada por el PIB de la entidad en 2024, año en que la generación de riqueza de Campeche sufrió un descalabro al descender 6.9%.

Otra entidad con una caída importante en su actividad económica de 2025 fue Quintana Roo, con un descenso de 8.7 por ciento, respecto a 2024.

Al igual que Campeche está sería su segunda contracción consecutiva en la actividad económica, dado que en 2024 el PIB de Quintana Roo registró un descenso de 3.9 por ciento.

Como se sabe, la actividad turística y comercial aporta alrededor del 85 por ciento del PIB de esta entidad.

Otro estado que se vio afectado por el mal desempeño de la industria petrolera en 2025 fue Tabasco, entidad cuyo PIB depende en más de 50 por ciento de la actividad petrolera.

Otras entidades que vieron caer su actividad económica en 2025 fueron Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Veracruz, y Durango

En contraste, Hidalgo fue el que mejor desempeño obtuvo durante 2025, al incrementar en 4.5 por ciento su actividad económica, entidad en la que la mayor parte del PIB estatal se concentra en la industria manufacturera, destacando la alimentaria, la fabricación de derivados del petróleo y minerales no metálicos.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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