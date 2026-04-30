Pierde Pemex 46 mil mdp en 1T de 2026; aumentan sus ventas 4% en México

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Dinero
/ 30 abril 2026
    Pierde Pemex 46 mil mdp en 1T de 2026; aumentan sus ventas 4% en México
    Pemex exporta el 59% de su crudo a Estados Unidos; el 38% a Europa y el 3% tiene por destino Lejano Oriente. REUTERS

Las menores ventas, el deterioro de activos fijos, la disminución de otros ingresos, entre otros, fueron algunos de los factores de estas pérdidas financieras

Durante el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida de 45 mil 991 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esto representó un incremento de 6.23 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

“Durante el 1T26, PEMEX registró una pérdida neta de MXN 46.0 mil millones, en comparación con la pérdida neta de MXN 43.3 mil millones registrada en el 1T25” precisó el informe de los Resultados al Primer Trimestre 2026 de Pemex.

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El resto está dado, se explica, principalmente por menores ventas, mayor deterioro de activos fijos, y menores ingresos de otros rubros, así como por un mayor costo de instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria.

“Durante el primer trimestre de 2026 (1T26), PEMEX operó en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos, manteniendo la continuidad de sus operaciones y una gestión financiera efectiva, conforme a los lineamientos del Plan Estratégico 2025–2035”, informó Pemex

Los ingresos de la empresa por ventas y servicios sumaron 365.7 mil millones de pesos, lo que significó una reducción de 7.6% anual, derivado de menores ventas de exportación y un menor volumen de petróleo crudo, que se compensó en parte por mayores ventas de gasolinas, diesel y turbosina en México.

De hecho, las ventas en territorio mexicano pasaron de 238 mil 259 millones de pesos a 248 mil 151 millones de pesos, aumentando 4.15% a tasa anual.

Sin embargo, las ventas por exportaciones cayeron de 156 mil 807 millones de pesos a 117 mil 84 millones de pesos, disminuyendo 25.33%. Además, el informe del 1T 2026 de Pemex registró que de estas exportaciones 38% son hacia Estados Unidos, 59% con destino a Europa y 3% se vendieron en Lejano Oriente.

El costo de ventas, incluyendo el efecto del deterioro de activos fijos, fue de 277 mil millones de pesos, una reducción de 3.3 por ciento anual, agregó Pemex en el reporte financiero.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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