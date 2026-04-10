Coahuila retoma en marzo crecimiento el empleo; genera más de 3 mil puestos laborales

Coahuila retomó en el mes de marzo el crecimiento en el empleo, pues ese mes fueron 3,217 los puestos de trabajo más que se generaron en comparación al mes anterior y el acumulado del año son 5,440.

De acuerdo a las cifras del IMSS, en marzo Coahuila cerró con 845,498 puestos de trabajo, los que comparados a los 842,281 de febrero pasado, da como saldo un saldo positivo de 3,217 nuevos puestos de trabajo entre un mes y otro.

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Asimismo al comparar las cifras contra los 840,058 de diciembre de 2025, da como resultado una generación de 5,440 nuevos puestos de trabajo durante el primer trimestre de este año.

Cabe destacar que hasta ahora durante este primer trimestre del año, se ha presentado una caída del empleo en dos de los tres primeros meses del año al compararlos con el mes inmediato anterior, en enero los puestos de trabajo disminuyeron 11,477, en febrero la caída fue de 9,254 empleos y ahora en marzo se retomó otra vez el crecimiento en el empleo.

Para este segundo trimestre, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group, en la Zona Norte donde se ubica Coahuila junto con estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas, un 38% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y el 2% restante no sabe si hará cambios durante el segundo trimestre del año.