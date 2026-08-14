Coahuila se ubicó en 8° lugar en venta de autos durante julio y en el acumulado del año

Coahuila se ubicó durante julio y en el acumulado del año en octavo lugar en venta de vehículos con 3,387 y 22,377 unidades respectivamente, según la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Las 3,387 unidades que se vendieron en julio representó una variación anual de 5.7% contra el mismo mes del año pasado, cuando en la entidad se vendieron 3,204 unidades.

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Asimismo el Top Ten de Venta de Vehículos en julio en el país lo lidero la Ciudad de México con 19,771 unidades, le sigue Estado de México con 14,710, Nuevo León con 10,979, Jalisco con 9,585, Puebla con 6,367, Veracruz 5,799, Guanajuato con 5,227, Coahuila con 3,387, Querétaro con 3,038 y Tamaulipas con 3,037 unidades.

Mientras que en el acumulado enero-julio, las 22,377 unidades que se vendieron en la entidad, representó un crecimiento de 1.2% en su comparativo anual al compararse con las 22,111 unidades del mismo periodo de 2025.

Por lo que respecta al Top Ten de Ventas de enero-julio 2026, el primer lugar se lo llevó la Ciudad de México con 152,772 unidades, seguido por Edomex con 97,680, Nuevo León con 74,418, Jalisco con 63,167, Puebla con 42,578, Veracruz con 39,325, Guanajuato con 34,800, Coahuila con sus 22,377, Quintana Roo con 21,044 y Tamaulipas con 20,502 unidades.