Se perfila Juan Carlos López Villarreal como nuevo presidente del INA

Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Saltillo, se perfila para ser el nuevo presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Recientemente trascendió a nivel local que López Villarreal estaría al frente del organismo que representa al sector de autopartes de México y que en el periodo enero-mayo de 2026 generó ventas por 52,878 millones de dólares. Aunque la información todavía no es oficial, se espera que se oficialice en septiembre y que este al frente para el período 2026-2028.

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Consultado sobre ello, Juan Carlos López Villarreal respondió “en eso andamos, próximamente se dará a conocer oficialmente”.

Sin embargo, agregó que para él será un honor y una gran responsabilidad estar al frente de la INA, su reto es salir adelante y posicionar a México como un centro de manufactura de clase mundial.

Aunque también reconoció que es un momento muy crítico por la renegociación del T-MEC, los aranceles y las negociaciones comerciales, pero la industria nacional de autopartes es una de las que más contribuyen al Producto Interno Bruto, es de las que más exporta y destacó la participación que tiene en la cadena de suministro.

Además de presidente del Consejo de Administración del GIS, López Villarreal es presidente de la Fundación del Empresariado Coahuilense AC, forma parte del Consejo Mexicano de Negocios, presidente de la Comisión de Formación Dual del Consejo Coordinador Empresarial.

Así como miembro del Consejo de Administración de ARCA CONTINENTAL y Lorean Energy Group, consejero regional de Grupo Financiero Banorte, es parte del Consejo Consultivo de Citibanamex y del Consejo Regional del Banco de México.

Fue presidente del Consejo Directivo de Coparmex Coahuila Sureste y presidente del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, también fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Educación de Coparmex y consejero delegado de Coparmex Nacional, entre otros.

Cabe destacar que entre quienes tuvieron también en su momento una participación importante en el INA, fue Ernesto Garza Martínez, hace muchos años, cuando estuvo trabajando en Cifunsa también de Grupo Industrial Saltillo.

Finalmente con la llegada de López Villarreal a la INA, serán ya dos los coahuilenses con carteras nacionales actualmente, anterior a él, está Tereso Medina Ramírez como líder nacional de la CTM.