Coahuila se ubicó en el sexto lugar en productividad laboral

En el Ranking de Productividad Laboral al 2T25 que presentó México ¿Cómo Vamos?, Coahuila se ubicó en la sexta posición con sus 301.6 pesos por hora trabajada, así como en Semáforo Amarillo.

De acuerdo al listado que presentó México ¿Cómo Vamos? Con datos del INEGI, el Top 10 lo lidera Campeche con 581 pesos por hora trabajada, le sigue Ciudad de México con 408.7, Nuevo León con 349.8, Tabasco con 314.6, Sonora 308, Coahuila 301.6, Baja California 286, San Luis Potosí 268.5, Querétaro 262.5 y Chihuahua con 259.9 pesos.

Contrario a ellos, los estados menos productivos fueron Chiapas 88.2 pesos por hora trabajada, Tlaxcala 110.8, Guerrero 111.4, Oaxaca 131.1, México 135.4%, Nayarit 142.5, Puebla 146.5, Morelia 158.1, Veracruz 161.6 y Michoacán 168.6 pesos por hora trabajada.

Los estados que se ubicaron en semáforo verde porque fueron mayor al nivel nacional (219.7 pesos) y con aumento mayor al nacional, fueron Campeche, Nuevo León, Tabasco, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.

En el caso de Coahuila se ubicó en semáforo amarillo, que es donde se encuentran las entidades donde sus números fueron mayor al nivel nacional y con aumento menor al nacional, ahí también se encuentran la CDMX, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Colima.

En el semáforo rojo, que es donde se ubican las entidades cuyos números fueron menores al nivel nacional, están Sinaloa, Baja California Sur, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Yucatán, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Morelia, Puebla, Nayarit, México, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas.