Coahuila se ubicó en el TOP 10 en ventas de autos híbridos y eléctricos

Coahuila se ubicó en el décimo lugar de venta de vehículos híbridos y eléctricos durante el primer trimestre del año, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El primer lugar se lo llevó la Ciudad de México con 11,180 unidades, le sigue el Estado de México con 5,633, Nuevo León con 4,747, Jalisco con 3,632, Guanajuato con 1,738, Puebla con 1,473, Querétaro con 1,298, Veracruz con 1,244, Yucatán con 1,111 y Coahuila con 1,043 unidades.

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De acuerdo al INEGI, nivel nacional en marzo se vendieron 16,374 unidades y de ellas, vehículos híbridos fueron 10,548, eléctricos 3,112 e híbridos plugin 2,714 unidades.

En el caso específico de Coahuila, en ese mes fueron 378 las unidades que se vendieron y de ellas, fueron vehículos híbridos 269 unidades, vehículos híbridos plugin 59 y eléctricos 59 unidades.

A nivel nacional durante el primer trimestre del año, se vendieron 44,183 unidades y esto representó un crecimiento 32.4%.