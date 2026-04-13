Comercios en Saltillo ofrecerán descuentos a quien vote el próximo 7 de junio

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Dinero
/ 13 abril 2026
    Comercios en Saltillo ofrecerán descuentos a quien vote el próximo 7 de junio
    El objetivo del convenio es incrementar la participación en los comicios de los ciudadanos durante el día de la jornada electoral. ESPECIAL.

Canaco Saltillo firmará un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC)

Para el próximo electoral que en junio se realizará en Coahuila, el sector de comercios y servicios, como en otros procesos, estará ofreciendo descuento o promociones a quienes acudan a votar durante la jornada electoral y muestren el dedo entintado en los negocios participantes.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade, indicó que próximamente firmarán un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con el objetivo de promover el voto para que la gente acuda a votar ese día.

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Pero también añadió que los establecimientos durante la jornada electoral estarán ofreciendo descuentos, promociones o regalos a quienes ese día acudan a votar y muestren el dedo entintado en los negocios participantes.

Estimó que los descuentos que se estarán ofreciendo serán de un 10 a 20%, asimismo esperan que los más de 11 mil establecimientos de comercio y servicios afiliados a la cámara participen en esta promoción.

Por otra parte, en el caso de Canacintra Coahuila Sureste, informó que la cámara en su pasada reunión mensual suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila, en su caso, el objetivo es promover la participación ciudadana en el proceso electoral 2025-2026, especialmente incentivando a las personas a ejercer su derecho al voto.

Lo anterior, mediante la difusión de información cívica y democrática, la promoción del voto informado, la realización de campañas y actividades conjuntas y la participación del sector empresarial.

Todo ello, realizado de manera neutral, imparcial y sin favorecer a ningún partido político o candidato, con el fin de fortalecer la cultura democrática en el estado.

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