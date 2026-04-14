¿Cómo invertir y mover dinero en tiempos de crisis?

Dos especialistas, uno de la generación del 75, Marco Pozzi; y otro del año 2000, Álvaro Martínez Marco, se juntaron con amigos, con familiares, con gente normal e idearon una especie de guía de finanzas para el inversor y consumidor no experto, en el que nos cuentan, con mucho humor, lo que representa invertir e intentar descubrir las claves para hacer dinero sin conceptos académicos, ni con la opinión de los grandes “gurús” del mercado financiero. Para ellos han publicado “Finanzas canallas” en España, México y Argentina... de momento. EFE: En el libro defendéis una microeconomía, muy pegada a las decisiones cotidianas de consumo y a los incentivos reales. Si el petróleo y el dólar son el “sistema operativo” del consumo global, ¿cómo cambia el tablero para el consumidor medio cuando EE. UU. entra en conflicto con Irán y tensiona precios de energía, logística o financiación?

Marco Pozzi: Lo que nosotros vemos, además de la subida del precio del combustible obvio que es un ruido de mercado desde el punto de vista financiero, es que no creemos que China, que consume el 90% del petróleo iraní, vaya a permitir que esto se alargue mucho en el tiempo. Porque igual que sube el precio aquí lo hace en países como China, Estados Unidos o México. “No creemos que se dispare la inflación”. EFE: Pero varios artículos también se incrementan... . Marco Pozzi: Claro, el precio de los fertilizantes ha subido un 30% en estas semanas y eso significa que van a subir los bienes de consumo, la factura de la electricidad y la del gas. Eso lleva a una inflación muy alta que, ahora mismo con nuestros datos, están por encima del 4%. EFE: ¿Y piensa que eso no se puede mantener?. Marco Pozzi: Conociendo un poco a los gobernantes, no creemos que se dispare la inflación, porque si lo hace, no bajan tipos, y si no bajan tipos de interés, no hay inyección de liquidez y, si eso no se produce, los mercados no suben. Nosotros vemos, a medio plazo, el barril de petróleo más cerca de los 70 dólares que de los 120, eso no quita que puntualmente pueda llegar cerca de los 130 dólares. Pero dependemos mucho de una pequeña frase de Trump, tanto para una cosa como para la otra. EFE: ¿Qué factores claves harían mirar al inversor pequeño en estos momentos?. Marco Pozzi: En el gimnasio vemos que hay gente que invierte en petróleo y somos de la opinión de entrar “short” en este mercado (adoptar una postura bajista, es decir, apostar a que su precio bajará en el futuro). Cuando se vaya el modo “miedo” de los mercados, hay gente que se puede quedar colgada por invertir en petróleo.

EFE: Planteas que el sistema “juega con ventaja” y que entender las reglas es el primer paso para dejar de ser quien siempre paga la cuenta. En el actual tablero, ¿cómo puede un consumidor-inversor aprovecharlas?. Marco Pozzi: Yo apostaría ahora por cualquiera de las denominadas “las 7 magníficas” (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Nvidia y Tesla). Tengo datos que, por ejemplo, Microsoft ha bajado un 25% y no es ese su valor real. Solo hace falta una chispa del mercado para levantarlas. Si tienes dinero para invertir, con muy poco riesgo, en cualquiera de ellas puedes pensar en entrar, poco a poco y con prudencia. Otro sector en el que hemos entrado hace poco son los mercados emergentes que llevan parados diez años y parece que vuelven las inversiones de grandes capitales hacia ellos. (Es ahora Álvaro Martínez Marco quien comenta) Continuando la línea de Marco se apunta hacia México, Japón, el mercado de emergentes de Chicago. Es una situación que nosotros veníamos anticipando desde el mes de agosto. Lo que hemos construido es una pieza única, es un manual de herramientas prácticas tras muchos aprendizajes, en el buen y el mal sentido de la palabra. Los dos venimos de sectores y generaciones diferentes y queremos compartir las lecciones que hemos aprendido en el camino. “Se trata de un manual práctico de herramientas para invertir”. EFE: ¿Qué pretenden con esa obra?. Marco Pozzi: Uno de los “leitmotivs” del libro es que no prometemos riqueza rápida ni un manual de cinco pasos para alcanzar una independencia financiera ante de los 30 años, sino ser un manual práctico de herramientas que es muy identificable con situaciones cotidianas para cada uno, en la medida de lo posible, pueda llevar las riendas de su bolsillo. EFE ¿Por qué sacarlo ahora?. Marco Pozzi: Responde a que desde hace unos cuatro años Marco y yo compartimos círculo de amistades, de intereses y la pasión por los mercados, la inversión alternativa y la inversión bursátil. Y amigos y familia nos preguntaban dónde invertir y esos temas, así es que nos decidimos a elaborar este manual desde los datos sencillos, trayendo al mundo normal conceptos sesudos y manejando esas ideas de inversión en las redes sociales, en los deportes, etc. En definitiva, a manejarnos juntos por este camino, que para nosotros es lo principal. Entendemos que es un libro de David contra Goliath, una obra de dos colegas de diferentes generaciones y que resuene con las vivencias del ciudadano medio.

EFE: ¿Marco, qué papel ocupa la IA (inteligencia artificial) en los procesos de inversión en general?. Marco Pozzi: Es el futuro, pero no la IA que todos conocemos actualmente, sino la que va a venir y en la que se está invirtiendo una cantidad ingente de dinero. Pero nosotros somos de la opinión en el mundo de las inversiones de hoy, que menos IA y más barrio o más barro, es decir más análisis técnico, más mirar las cosas, pensamiento crítico, aunque te pueda ayudar la actual IA. Pero a futuro, la que va a venir, seguramente gestionará estos asuntos al 90%. Los equipos de gestión serán humanos, pero muy ayudados por la IA. EFE Para finalizar, qué nos pueden decir ambos para NO invertir en los días que vivimos... Marco Pozzi: (Risas) Desde luego no te compres un coche. Es una ruina –ríen ambos-, con lo caro que están, el petróleo por las nubes, los peajes, el parking y el coche en sí... . EFE: ¿Algunas sugerencias positivas a futuro?. Marco Pozzi: Tener paciencia, sentido común y No escuchar a tu primo o tu cuñado que se cree más listo que los mercados (risas). Invertir en lo que funcione y no en lo que tú crees que funciona y, finalmente, desapegarte del resultado. La magia realmente funciona cuando el beneficio no lo persigues de forma obsesiva.

DESTACADOS: - “Vemos, a medio plazo, el barril de petróleo más cerca de los 70 dólares que de los 120, eso no quita que, puntualmente, pueda llegar cerca de los 130”, señalan los especialistas en entrevista con EFE. - “El futuro de las inversiones es la IA, pero no la que todos conocemos actualmente, sino la que va a venir y en la que se está invirtiendo una cantidad ingente de dinero”, añaden Martínez Marco y Pozzi. - Acerca de algunas claves para invertir, los expertos comentan: “Tener paciencia y sentido común. Invertir en lo que funcione y no en lo que tú crees que funciona y, finalmente, desapegarte del resultado”, indican. Por Antonio Dopacio EFE-Reportajes.

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