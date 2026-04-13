Fraudes bancarios golpean más a adultos mayores: concentran 32% de casos

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/ 13 abril 2026
    Fraudes bancarios golpean más a adultos mayores: concentran 32% de casos
    En México, los adultos mayores representan casi un tercio de las reclamaciones por posibles fraudes bancarios ante Condusef. Foto: Especial

Las llamadas fraudulentas, cargos no reconocidos y engaños desde el entorno cercano encabezan los casos más frecuentes.

Los adultos mayores se han convertido en uno de los sectores más vulnerables frente a los fraudes bancarios en México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este grupo concentra el 32% de las quejas por posibles fraudes financieros, es decir, poco más de 30 mil reclamaciones de un total de 112 mil casos registrados.

La cifra revela una tendencia preocupante: tres de cada diez fraudes bancarios afectan a personas mayores de 60 años, un segmento que enfrenta riesgos particulares por su perfil financiero y por las modalidades de engaño que utilizan los delincuentes.

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¿Cuáles son los fraudes más comunes contra adultos mayores?

Según explicó Óscar Rosado, presidente de Condusef, el principal motivo de reclamación entre adultos mayores son los cargos y consumos no reconocidos. A diferencia de otros grupos, estos casos no suelen derivar de errores operativos, sino de engaños cuidadosamente diseñados.

Principales modalidades detectadas:

- Llamadas telefónicas fraudulentas (ingeniería social)

- Intercambio de tarjetas en cajeros automáticos

- Uso no autorizado de tarjetas por familiares o cuidadores

- Robo de datos bancarios mediante engaños digitales

La ingeniería social se mantiene como el mecanismo más frecuente. En estos casos, los estafadores se hacen pasar por empleados bancarios para obtener claves, contraseñas o datos sensibles.

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os adultos mayores se han convertido en uno de los sectores más vulnerables frente a los fraudes bancarios en México. Foto: Especial

El entorno cercano también representa un riesgo

Uno de los hallazgos más delicados señalados por Condusef es que algunos fraudes provienen del círculo cercano del adulto mayor. Familiares, cuidadores o personas con acceso a sus tarjetas pueden hacer uso indebido de productos financieros sin autorización.

Este tipo de casos suele ser más difícil de detectar, ya que muchas víctimas no identifican de inmediato movimientos irregulares o prefieren no denunciar por tratarse de personas conocidas.

¿Por qué son más vulnerables los adultos mayores?

Los adultos mayores suelen tener un perfil transaccional más estable, lo que facilita detectar movimientos anómalos, pero también los convierte en blanco de fraudes dirigidos.

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Entre los factores de vulnerabilidad destacan:

1. Menor familiaridad con herramientas digitales

2. Mayor confianza en llamadas o mensajes aparentemente oficiales

3. Dependencia de terceros para operaciones bancarias

4. Dificultad para identificar intentos de phishing o suplantación

Bancos refuerzan protocolos de protección

Ante este panorama, instituciones como Santander México han fortalecido sus estrategias de atención. Actualmente, más de 1.3 millones de sus clientes tienen más de 60 años, lo que ha llevado al banco a implementar esquemas especializados.

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Uno de los hallazgos más delicados señalados por Condusef es que algunos fraudes provienen del círculo cercano del adulto mayor. Foto: Especial

Entre las acciones destacan:

- Más de 675 mil atenciones prioritarias en sucursales

- 3.4 millones de llamadas atendidas con protocolos especiales

- Capacitación de más de 17 mil colaboradores

- Desarrollo de 60 materiales de educación financiera preventiva

Cómo prevenir fraudes bancarios en adultos mayores

Para reducir riesgos, especialistas recomiendan:

- No compartir NIP, contraseñas ni códigos por teléfono.

- Verificar directamente con el banco cualquier llamada sospechosa.

- Revisar estados de cuenta de forma periódica.

- Evitar recibir ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.

- Reportar de inmediato cargos no reconocidos.

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El aumento de fraudes bancarios contra adultos mayores exige una combinación de vigilancia institucional, educación financiera y redes de apoyo confiables. En un entorno donde los delitos financieros evolucionan rápidamente, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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