Comparten en Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estrategias para fortalecer la relación comercial entre México y EU

Jorge Dávila Flores participó en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la que se contó con la presencia del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien se compartieron estrategias para fortalecer y mejorar la relación comercial entre ambas naciones.

Dávila Flores dijo que en el marco de la junta del Consejo del CEE “Consejo coordinador empresarial” de la cual forma parte como consejero y asesor, destacados empresarios del país, sostuvieron una productiva reunión con Ronald Johnson embajador de Estados Unidos en México, en la cual el embajador reconoce que, México es el principal socio empresarial de Estados Unidos, señaló Jorge Dávila Flores.

Se informó que se trabajará en México, pero con mayor orden y eficiencia, en temas de migración, estado de derecho y combate al crimen organizado, para con esto, tratar de fortalecer y mejorar la relación comercial.

Además, los empresarios que acudieron a esta reunión señalaron que, en la revisión de la agenda comercial de Estados Unidos, es muy probable que estén influyendo temas no comerciales, como migración, combate al crimen organizado y la relación de México con países con los que Estados Unidos no tiene una buena relación comercial, por ejemplo, China.

Aunado a esto, se le comentará al embajador que, la incertidumbre afecta a la inversión en nuestro país, dicha incertidumbre por definir las tasas finales de los aranceles el 1 de noviembre del 2025.

Aunado a esto, el asesor de la CCE, el doctor Herminio Blanco señaló que prácticamente la revisión del T-MEC ya está en marcha, ya que Estados Unidos requiere revisar 54 Temas comerciales (reducción o eliminación de las barreras no arancelarias impuestas por México) para antes del 1 de noviembre,.

Ésta es la fecha tope para definir aranceles para México, a productos que no están en el tratado, incluyendo que México reduzca importaciones de China; y que nuestro país incremente las compras a Estados Unidos, para reducir el déficit comercial, señaló Jorge Dávila Flores.