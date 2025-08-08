Inauguran planta de Julong; generará alrededor de 204 empleos en la entidad

En el Parque Industrial Vymsa en Ramos Arizpe, fue inaugurada la planta de Julong Ciencia y Tecnología México, que es la primera planta de este corporativo fuera de china y representa una inversión de 10 millones de dólares y una generación de hasta 240 empleos.

El presidente global de la compañía, Shuyang Liu, señaló que Julong es una de las empresas representativas en la ingeniería en plásticos en China y estas instalaciones serán de las primeras de la empresa China que arranca producción en México.

Agregó que Julong escogió Ramos Arizpe como ubicación estratégica para la planta en México porque Coahuila es uno de los centros clave e importantes de la industria y manufactura en México, asimismo destacó la abundante presencia que tiene de industrias de los campos automotriz, electrodomésticos y aplicaciones eléctricas, entre otras.

La primera fase de Julong México tiene una capacidad de producción de 50 mil toneladas y se espera tener un ingreso anual por 150 millones de dólares, los productos principales de la empresa incluyen nylon de alto desempeño, aliados de plástico, polipropileno, ingeniería, refuerzo de fibra de vidrio larga y elastómeros que son plásticos que sirven a la industria automotriz, electrodoméstica y la industria de la maquinaria.

Están equipados con líneas de producción de clase mundial utilizando tecnología avanzada y de punta que ofrece productos a las necesidades del cliente.

A su vez, la directora de la compañía en México, Jiang Zhu dijo que es la primera planta de Julong en el Extranjero, es una instalación moderna que marca un hito en la estrategia desarrollo de esta empresa y representa el compromiso de servir a las Américas y el mundo entero.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, indicó que este evento marca el inició de operaciones de una empresa que confía en Coahuila y su gente, añadió que desde la Secretaría de Economía tienen la encomienda de ser facilitadores, la labor es generar condiciones para que las inversiones lleguen, permanezcan y crezcan.

Destacó que en Coahuila se trabaja para ofrecer algo que muy pocos estados pueden garantizar como son seguridad, estabilidad laboral y certeza jurídica, lo que es el resultado de una estrategia encabezada por el gobernador, Manolo Jiménez, que pone como eje central la coordinación entre los niveles de gobierno, la confianza del sector productivo y el respaldo permanente a quienes decidan invertir aquí.

Finalmente, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, externo que la llegada de Julong a este municipio, es una gran noticia porque no solo porque representa en términos de inversión empleo y desarrollo, sino porque simboliza confianza y visión hacía el futuro.