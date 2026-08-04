Confianza del consumidor aumentó en julio de 2026 pero bajaron expectativas del futuro en México

El ICC de julio de 2026 registró un nivel de 45 puntos, bajando a tasa anual 0.7 puntos con respecto al mismo mes de 2025.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de México incrementó 1.1 puntos en julio de 2026, según la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ); sin embargo, el componente de este indicador sobre el panorama económico de los hogares mexicanos a 12 meses cayó 0.5 puntos.

CONFIANZA EN SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL CAE

El ICC de julio reportó que las y los encuestados tienen una preocupación sobre la situación económica de México, comparada con la del año 2025, ya que el indicador cayó 1.3 puntos a tasa anual.

También la situación económica esperada del país a 12 meses cayó en términos anuales 1.4 puntos, reflejando una baja confianza en el futuro de México por parte de los 2 mil 336 hogares encuestados para julio.

Otro elemento que cayó a tasa anual fueron las posibilidades que tienen los encuestados para realizar compras de bienes duraderos y semiduraderos, pues este componente del ICC cayó 0.6 puntos.

PERO CONFIANZA TOMA FUERZA A TASA MENSUAL

Sin embargo, la confianza de las y los encuestados reportó incrementos a tasa mensual, ya que a la pregunta sobre la situación económica esperada de los miembros de los hogares aumentó 0.7 puntos con respecto al resultado registrado en junio de 2026.

Asimismo se observaron aumentos mensuales de los encuestados al ser cuestionadas sobre la situación económica del país actual y esperada a 12 meses, con aumentos de 1.7 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente.

El ICC sobre las posibilidades de compra en comparación a las que tenían en junio de 2026 aumentaron un punto porcentual.

Por lo que los aumentos mensuales superaron las caídas anuales sobre la confianza de las y los consumidores sobre la situación económica propia de sus hogares, a nivel nacional y en cuanto a sus capacidades de compra.