Confianza del consumidor aumentó en julio de 2026 pero bajaron expectativas del futuro en México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Confianza del consumidor aumentó en julio de 2026 pero bajaron expectativas del futuro en México
    La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) inició sulevantamiento en abril de 2001. Esta permite obtener información estadística sobrequé tan satisfecha está la ciudadanía ante su situación económica, la de su familiay la del país. VANGUARDIA

Los hogares mexicanos encuestados se encontraron con preocupaciones a 12 meses pero con aumentos a tasa mensual, observó el Inegi

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de México incrementó 1.1 puntos en julio de 2026, según la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); sin embargo, el componente de este indicador sobre el panorama económico de los hogares mexicanos a 12 meses cayó 0.5 puntos.

El ICC de julio de 2026 registró un nivel de 45 puntos, bajando a tasa anual 0.7 puntos con respecto al mismo mes de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inflacion-de-1era-mitad-de-julio-la-mas-baja-desde-2017-en-mexico-aqui-te-decimos-que-precios-cambiaron-mas-NF22368173

CONFIANZA EN SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL CAE

El ICC de julio reportó que las y los encuestados tienen una preocupación sobre la situación económica de México, comparada con la del año 2025, ya que el indicador cayó 1.3 puntos a tasa anual.

También la situación económica esperada del país a 12 meses cayó en términos anuales 1.4 puntos, reflejando una baja confianza en el futuro de México por parte de los 2 mil 336 hogares encuestados para julio.

Otro elemento que cayó a tasa anual fueron las posibilidades que tienen los encuestados para realizar compras de bienes duraderos y semiduraderos, pues este componente del ICC cayó 0.6 puntos.

PERO CONFIANZA TOMA FUERZA A TASA MENSUAL

Sin embargo, la confianza de las y los encuestados reportó incrementos a tasa mensual, ya que a la pregunta sobre la situación económica esperada de los miembros de los hogares aumentó 0.7 puntos con respecto al resultado registrado en junio de 2026.

Asimismo se observaron aumentos mensuales de los encuestados al ser cuestionadas sobre la situación económica del país actual y esperada a 12 meses, con aumentos de 1.7 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente.

El ICC sobre las posibilidades de compra en comparación a las que tenían en junio de 2026 aumentaron un punto porcentual.

Por lo que los aumentos mensuales superaron las caídas anuales sobre la confianza de las y los consumidores sobre la situación económica propia de sus hogares, a nivel nacional y en cuanto a sus capacidades de compra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Confianza
Economía
Consumo

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

Coahuila: el valor de mantener la seguridad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
Entre el 2012 y 2025, el estado registró una disminución de 92% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen homicidios en Coahuila; mantiene la segunda tasa más baja del País
Yezka Garza Ramírez llega al cargo respaldada por una trayectoria en el servicio público.

Yezca Garza Ramírez asume la presidencia de la Sala Regional del TSJ en Coahuila
Saraperos y Algodoneros protagonizarán el último Clásico Coahuilense de la temporada regular 2026.

Saraperos visita a Algodoneros para el último Clásico Coahuilense del año
Vladimir Putin ha puesto en el punto de mira a la industria editorial ucraniana para intentar erradicar la identidad nacional del país.

Millones de libros ucranianos fueron incinerados en un ataque con drones rusos, mientras Putin busca erradicar la identidad del país
Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a Sinaloa, donde enfrenta un proceso por un presunto fraude con una plataforma de inversiones.

Capturan en Texas a Isaac Andrey ‘N’, acusado de fraude con plataforma de inversiones en Sinaloa