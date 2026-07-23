Inflación de 1era mitad de julio, la más baja desde 2017 en México; aquí te decimos qué precios cambiaron más

La inflación de la primera mitad de julio de 2026 aumentó 3.10% a tasa anual y 0.07% a tasa quincenal, siendo la variación de la primera mitad de julio más baja registrada en los últimos 10 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación subyacente (que no toma en cuenta los bienes y servicios con altas variaciones en sus precios) subió 0.16% a tasa quincenal en este julio.

La inflación no subyacente (que sí considera las mercancías con cambios drásticos en sus precios, como los combustibles) descendió 0.23% en la primera mitad de julio de 2026. La variación más alta en el INPC de la primera quincena de julio se registró en 2024 con un alza de 0.71% y la más baja antes de su dato más reciente había sido observada en 2025, con un cambio de 0.15%.

La tasa de variación objetivo que el Banco de México estableció para 2026 es de 3% con una variación de un punto porcentual, por lo que el nivel del INPC se aproximó a lo establecido por el banco central mexicano. PRINCIPALES PRODUCTOS AL ALZA Y A LA BAJA EN SUS PRECIOS Los precios al alza fueron en transporte aéreo que subió 12.44%; servicios turísticos en paquete, +6.22%; naranja y computadoras: +6.02 y +4.52%, respectivamente y en la primera mitad de julio de 2026 Los principales precios a la baja fueron del jitomate que cayeron 13.18%; el chile serrano con una reducción de 5.17%: los hoteles y las cremas para la piel cayeron 3.17 y 2.03%, respectivamente en el mismo periodo de julio de 2026.

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