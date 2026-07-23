Inflación de 1era mitad de julio, la más baja desde 2017 en México; aquí te decimos qué precios cambiaron más

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    Inflación de 1era mitad de julio, la más baja desde 2017 en México; aquí te decimos qué precios cambiaron más
    El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo mexicano. VANGUARDIA

Además, en términos anuales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 3.10%, cercana a los niveles objetivo del Banxico

La inflación de la primera mitad de julio de 2026 aumentó 3.10% a tasa anual y 0.07% a tasa quincenal, siendo la variación de la primera mitad de julio más baja registrada en los últimos 10 años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación subyacente (que no toma en cuenta los bienes y servicios con altas variaciones en sus precios) subió 0.16% a tasa quincenal en este julio.

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-mundial-2026-dejo-2-mil-412-millones-de-dolares-en-mexico-KG22352495

La inflación no subyacente (que sí considera las mercancías con cambios drásticos en sus precios, como los combustibles) descendió 0.23% en la primera mitad de julio de 2026.

La variación más alta en el INPC de la primera quincena de julio se registró en 2024 con un alza de 0.71% y la más baja antes de su dato más reciente había sido observada en 2025, con un cambio de 0.15%.

$!La variación más alta fue en 2024 y la más baja en 2026 para la primera quincena de julio en 10 años.
La variación más alta fue en 2024 y la más baja en 2026 para la primera quincena de julio en 10 años. INEGI

La tasa de variación objetivo que el Banco de México estableció para 2026 es de 3% con una variación de un punto porcentual, por lo que el nivel del INPC se aproximó a lo establecido por el banco central mexicano.

PRINCIPALES PRODUCTOS AL ALZA Y A LA BAJA EN SUS PRECIOS

Los precios al alza fueron en transporte aéreo que subió 12.44%; servicios turísticos en paquete, +6.22%; naranja y computadoras: +6.02 y +4.52%, respectivamente y en la primera mitad de julio de 2026

Los principales precios a la baja fueron del jitomate que cayeron 13.18%; el chile serrano con una reducción de 5.17%: los hoteles y las cremas para la piel cayeron 3.17 y 2.03%, respectivamente en el mismo periodo de julio de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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