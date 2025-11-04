Confianza del consumidor mexicano volvió a caer en octubre; retrocedió 0.3 puntos mensuales

CDMX.- La percepción general de las familias sobre su situación económica y la de México retrocedió en octubre, ligando dos meses a la baja, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) reportó una disminución mensual de 0.3 unidades en el décimo mes del año para ubicarse en los 46.14 puntos con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

El único que registro un avance fue en el que evalúa la situación económica presente del hogar respecto al que tenía hace 12 meses, con un aumento de 0.2 unidades, mientras el que evalúa la situación futura retrocedió 0.1 puntos.

Se observaron retrocesos mensuales en los componentes que evalúan la situación económica presente y futura del país, -0.3 y -0.8 unidades respectivamente; así como en el relativo a la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes duraderos, -0,6 puntos.

Suben indicadores de confianza sobre ahorro y vacaciones

Por otra parte, el Inegi y Banxico dieron a conocer los resultados de los indicadores complementarios de la confianza del consumidor, donde seis de los 10 registraron una alza mensual en octubre pasado.

Destacan el relacionado con las posibilidades económicas en los próximos 12 meses para salir de vacaciones con un alza de 0.3 unidades.

Entre los que reportaron las mayores bajas sobresale la relacionada con si algún miembro de la familia está planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años, con una disminución mensual de 1.0 punto; así cómo cree que será su situación económica dentro de 12 meses respecto de la actual, con una contracción de 0,7 unidades.