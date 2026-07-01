Confirma Ebrard revisiones anuales del T-MEC tras negativa de EU a extenderlo

En un video difundido en redes sociales tras una reunión virtual con representantes de los tres países, Ebrard aseguró que la decisión estadounidense no implica la salida de Washington del tratado ni afecta su vigencia actual, que se mantiene hasta 2036.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó este miércoles que Estados Unidos no está dispuesto por ahora a extender por otros 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que los tres socios entrarán en el mecanismo de revisiones anuales previsto en el acuerdo.

“Entonces, lo que nos ha dicho hoy el embajador (Jamieson) Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada en el contrato” , afirmó.

El funcionario explicó que la reunión se realizó con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Canadá y México, en el inicio formal del proceso de revisión sexenal del acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

Ebrard descartó que exista una intención de alguno de los tres países de abandonar el tratado.

“La primera es si se quiere un país retirar del tratado o varios, de los países que lo formamos, tenemos que informar seis meses antes. (...) Ese no es el caso, me lo han preguntado desde ayer. Eso no ha ocurrido ni estimamos por la información que tenemos hasta este momento que vaya a ocurrir”, sostuvo.

El secretario recordó que el T-MEC contempla dos rutas al cumplirse seis años de su entrada en vigor: que los tres socios acuerden extenderlo por otros 16 años o mantener su vigencia original hasta 2036 con revisiones anuales.

Según Ebrard, la postura comunicada por Estados Unidos activa este segundo escenario, aunque las partes conservan la posibilidad de acordar una extensión en cualquier momento durante la próxima década.

Asimismo, anunció que el próximo 20 de julio se celebrará en Ciudad de México una nueva reunión con funcionarios estadounidenses para iniciar la revisión formal del acuerdo y discutir los temas pendientes entre ambos países.

El funcionario insistió en que la decisión anunciada no tendrá efectos inmediatos sobre el comercio regional: “Van a seguir funcionando el tratado, como está previsto hoy. No habría ninguna modificación”.

El T-MEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y regula una de las regiones comerciales más importantes del mundo.

La posición expresada por Washington supone el primer indicio formal de que la Administración de Donald Trump prefiere mantener abierto el proceso de revisión antes que comprometerse desde ahora a una extensión automática del acuerdo por otros 16 años.