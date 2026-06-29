Construyen quinta celda en confinamiento de residuos en General Cepeda

Con una inversión de 60 millones de pesos, en mayo inició la construcción de la quinta celda del confinamiento que se ubica en General Cepeda, mientras que actualmente la cuarta celda va a un 45% de su capacidad.

El director de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (Semnsa), Javier Calderón Domínguez, indicó que el comportamiento ha sido el normal, la tendencia de la generación y disposición de los residuos se ha mantenido a lo largo de todo el año, en promedio están recibiendo 10 mil toneladas mensuales.

Incluso informó que cuando hay paros técnicos o reducciones en los niveles de producción de las empresas, éstas aprovechan para hacer mantenimientos mayores y eso también ocasiona que su generación se mantenga estable.

La cuarta fosa actualmente va a un 45% de su capacidad y se estima que llegará al 100% hasta después del año, por ello, en mayo iniciaron la construcción de un quinta fosa; en ella están realizando una inversión de 60 millones de pesos y estará lista para finales del año.

Los residuos que más reciben de las empresas son normalmente materiales impregnados con hidrocarburos, sólidos contaminados, soluciones gastadas y todo producto de la industria.

Asimismo comentó que ahora con la implementación de la nueva Ley de Economía Circular, se están generando acciones que van a tener que emprender las empresas dentro de sus instalaciones para apegarse a los nuevos cumplimientos normativos, con ello tendrán que desarrollar sistemas para devolverle a la naturaleza lo que se ha extraído.

“Contempla una serie de acciones para intensificar la valorización, el reciclaje y el retorno de los productos cuando ya no tengan valor y van a establecer responsabilidades extendidas al productor”, aseguró.