Consumo privado de México suma cinco aumentos consecutivos y en mayo crece 2.6%

Inegi reportó que el Indicador del Consumo Privado (IMCP) ha crecido en términos anuales desde enero de 2026, con un alza de 2.7%; en febrero del mismo año, el aumento fue de 3.1%; en marzo y abril, los aumentos anuales fueron de 3.1 y 2.1%, respectivamente.

El Indicador Mensual del Consumo Privado de los hogares mexicanos creció 2.6% a tasa anual en mayo de 2026, registrando el quinto aumento consecutivo del año en curso de este indicador, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ). Además, especialista analiza que las autoridades buscan impulsar consumo de producción nacional.

En mayo, el IMCP creció a tasa mensual 0.1%. Este aumento mensual es el tercero de manera ininterrumpida desde marzo, ya que en el tercer mes de 2026 el IMCP creció 1.2% y en abril, 0.2%. En cambio, enero registró una caída mensual de 1.5 y febrero de 0.2%.

IMCP DE BIENES NACIONALES POR DEBAJO DE LOS IMPORTADOS

El Indicador Mensual del Consumo Privado del Inegi también registró que el consumo de los hogares mexicanos creció 0.6% a tasa anual, mientras que de bienes importados el aumento fue de 3.5%.

Los bienes nacionales consumidos que más crecieron fueron los no duraderos, con un aumento de 3.6% a tasa anual. El consumo de bienes duraderos nacionales cayó 7.2%, reportando la variación negativa más amplia.

Por otro lado, los bienes duraderos importados crecieron 15.6% a tasa anual en mayo de 2026; los semiduraderos crecieron 0.5% y los no duraderos cayeron 2.8%.

PLAN MÉXICO BUSCARÍA IMPULSAR CONSUMO DE BIENES NACIONALES

El director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, mencionó en Radio W que el consumo de bienes importados se asocia al “costo de nuestro superpeso” por la mayor disponibilidad de importar en vez de consumir productos nacionales.

“No tiene sustitutos hechos en México, pero así se ha diseñado el sistema económico con una altísima dependencia de las importaciones”, mencionó Quintana.