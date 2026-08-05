Consumo privado de México suma cinco aumentos consecutivos y en mayo crece 2.6%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Consumo privado de México suma cinco aumentos consecutivos y en mayo crece 2.6%
    El indicador se elabora con el «Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte» (SCIAN) 2018, especificó Inegi en su ficha metodológica del IMCP. VANGUARDIA

Además, productos importados siguen predominando sobre nacionales, según Inegi; especialista precisó que Plan México buscaría cambiar este patrón

El Indicador Mensual del Consumo Privado de los hogares mexicanos creció 2.6% a tasa anual en mayo de 2026, registrando el quinto aumento consecutivo del año en curso de este indicador, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, especialista analiza que las autoridades buscan impulsar consumo de producción nacional.

Inegi reportó que el Indicador del Consumo Privado (IMCP) ha crecido en términos anuales desde enero de 2026, con un alza de 2.7%; en febrero del mismo año, el aumento fue de 3.1%; en marzo y abril, los aumentos anuales fueron de 3.1 y 2.1%, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/dinero/confianza-del-consumidor-aumento-en-julio-de-2026-pero-bajaron-expectativas-del-futuro-en-mexico-HE22622050

En mayo, el IMCP creció a tasa mensual 0.1%. Este aumento mensual es el tercero de manera ininterrumpida desde marzo, ya que en el tercer mes de 2026 el IMCP creció 1.2% y en abril, 0.2%. En cambio, enero registró una caída mensual de 1.5 y febrero de 0.2%.

IMCP DE BIENES NACIONALES POR DEBAJO DE LOS IMPORTADOS

El Indicador Mensual del Consumo Privado del Inegi también registró que el consumo de los hogares mexicanos creció 0.6% a tasa anual, mientras que de bienes importados el aumento fue de 3.5%.

Los bienes nacionales consumidos que más crecieron fueron los no duraderos, con un aumento de 3.6% a tasa anual. El consumo de bienes duraderos nacionales cayó 7.2%, reportando la variación negativa más amplia.

Por otro lado, los bienes duraderos importados crecieron 15.6% a tasa anual en mayo de 2026; los semiduraderos crecieron 0.5% y los no duraderos cayeron 2.8%.

PLAN MÉXICO BUSCARÍA IMPULSAR CONSUMO DE BIENES NACIONALES

El director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, mencionó en Radio W que el consumo de bienes importados se asocia al “costo de nuestro superpeso” por la mayor disponibilidad de importar en vez de consumir productos nacionales.

“No tiene sustitutos hechos en México, pero así se ha diseñado el sistema económico con una altísima dependencia de las importaciones”, mencionó Quintana.

https://vanguardia.com.mx/dinero/industria-cervecera-se-blinda-ante-renegociacion-del-t-mec-KE22629773

“Hay el intento [que] ya tiene casi 2 años del famoso Plan México, que lo que quiere es cambiar este sentido de los datos y que haya más producción nacional y menos importaciones”, precisó Enrique Quintana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Producción
Economía
Consumo

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antípodas de la comunicación

Antípodas de la comunicación
true

Conservación ambiental: ¿por qué es tan difícil?
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

La Fiscalía identificó al hombre como el probable responsable y desplegó un operativo que culminó con su detención.

Asesinan a tres personas en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; detienen a estadounidense
Los límites de velocidad tienen un objetivo: proteger la vida e integridad de las y los usuarios de la vía pública.

Los límites a las velocidades urbanas. Más allá del debate.
La ofensiva de Saraperos fue limitada a siete imparables y no logró romper la blanqueada en Torreón.

Saraperos cae 10-0 ante Algodoneros en el inicio del último Clásico Coahuilense
Bryan Pérez carga un bidón de cinco galones de agua hacia su apartamento en el complejo de vivienda pública Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, el 10 de junio de 2026.

Puerto Rico impone medidas de racionamiento de agua por sequía récord
La entrada repentina de 72 mil migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto.

Presidente de gobierno español rechaza críticas de la UE por crisis de Ceuta