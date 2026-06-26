Contracción en la industria de la construcción se debe a la incertidumbre: IP

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Contracción en la industria de la construcción se debe a la incertidumbre: IP
    A nivel nacional se informó que las empresas constructoras han reportado una baja de 2.5% en el personal ocupado, sumando una cuarta caída. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

COMPARTIR

TEMAS


Economía
Industria

Localizaciones


México

Organizaciones


CMIC

Atribuyen la caída a la reserva de inversiones debido a que aún no concluyen las revisiones del T-MEC, así como los aranceles

Durante el primer semestre del año, la industria de la construcción presentó una contracción del 6% generado principalmente por la obra industrial y privada recordó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, Hugo Eduardo Salas Guzmán.

Agregó que este primer semestre se cerró todavía con incertidumbre porque no se ha concluido la revisión del T-MEC, así como tampoco se ha definido el tema arancelario.

Indicó que esa disminución de 6% se presentó principalmente en la obra industria, lo que se lleva de la mano a la obra privada, pues ante incertidumbre son más reservados con sus inversiones.

En el caso de la obra pública comentó que se ha mantenido y siempre se ha estado buscando por parte del gobierno que haya nuevas inversiones con los programas federales y estatales, además de que está el Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

En el caso del empleo generado por la industria de la construcción, comentó que anteriormente habían estado batallando con la mano de obra especializada y en particular con lo operadores de maquinaria, así como con los albañiles, mientras que hoy no se está batallando porque hay un desahogo.

“Anteriormente nos traíamos gente incluso de otros estados de la República aquí a la región y en la actualidad ha bajado mucho esa práctica”, aseguró.

INSUMOS

En el caso de los insumos, comentó que el asfalto por el tema del petróleo se incrementó inicialmente un 30% , luego empezó a estabilizarse y quedó en un 10% de aumento, con lo que sigue por arriba de la inflación; lo mismo paso con el impermeabilizante que subió un 20%, mientras que el acero subió 4% y el cemento 5%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Industria

Localizaciones


México

Organizaciones


CMIC

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
UNSPLASH

Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales
CUARTOSCURO

Desaparecidos: México exhibido en la ONU

NosotrAs: Las ovejas moradas

NosotrAs: Las ovejas moradas

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo
Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026.

Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
Grado de inversión en la 4T

Grado de inversión en la 4T
Duro golpe

Duro golpe
Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas.

Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón