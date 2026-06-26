Contracción en la industria de la construcción se debe a la incertidumbre: IP

Durante el primer semestre del año, la industria de la construcción presentó una contracción del 6% generado principalmente por la obra industrial y privada recordó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste, Hugo Eduardo Salas Guzmán.

Agregó que este primer semestre se cerró todavía con incertidumbre porque no se ha concluido la revisión del T-MEC, así como tampoco se ha definido el tema arancelario.

Indicó que esa disminución de 6% se presentó principalmente en la obra industria, lo que se lleva de la mano a la obra privada, pues ante incertidumbre son más reservados con sus inversiones.

En el caso de la obra pública comentó que se ha mantenido y siempre se ha estado buscando por parte del gobierno que haya nuevas inversiones con los programas federales y estatales, además de que está el Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

En el caso del empleo generado por la industria de la construcción, comentó que anteriormente habían estado batallando con la mano de obra especializada y en particular con lo operadores de maquinaria, así como con los albañiles, mientras que hoy no se está batallando porque hay un desahogo.

“Anteriormente nos traíamos gente incluso de otros estados de la República aquí a la región y en la actualidad ha bajado mucho esa práctica”, aseguró.

INSUMOS

En el caso de los insumos, comentó que el asfalto por el tema del petróleo se incrementó inicialmente un 30% , luego empezó a estabilizarse y quedó en un 10% de aumento, con lo que sigue por arriba de la inflación; lo mismo paso con el impermeabilizante que subió un 20%, mientras que el acero subió 4% y el cemento 5%.