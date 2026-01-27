Coparmex Coahuila busca una reunión con el Comité Técnico del ISN. 80 para conocer resultados

Dinero
/ 27 enero 2026
    Coparmex Coahuila busca una reunión con el Comité Técnico del ISN. 80 para conocer resultados
    El presidente de la Coparmex, Alfredo López, dijo que hasta el momento no se ha establecido una fecha para que los empresarios se reúnan en el comité y se determine cuales proyectos fueron aprobados. FOTO: ESPECIAL.

Esperan que se les informe cuales obras propuestas fueron autorizadas para la ciudad para este año

Luego de la reunión que sostuvo el Comité Técnico del Fideicomiso del ISN.80 con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal dijo que en las próximas semanas tendrán una reunión con los primeros para conocer las obras que fueron autorizadas.

Aunque en su momento la iniciativa privada presentó una propuesta de proyectos a realizarse con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), López Villarreal dijo que desconocen cuáles son los proyectos que se aprobaron para la Región sureste y aunque esperan que haya sido considerada la propuesta que presentaron, esto lo conocerán hasta que se reúnan con ese comité.

Todavía no hay una agenda precisa sobre esa reunión, sin embargo, añadió que ellos saben que quieren una reunión con ellos para difundir con los agremiados las obras que fueron autorizadas.

Por lo pronto, recordó que entre el paquete de obras que propuso la iniciativa privada para realizarse este año con recursos del ISN, está la conclusión del bulevar Vito Alessio Robles en su entronque con Isidro López Zertuche, así como la modernización de la Carretera a Los Pinos, el mejoramiento del libramiento Oscar Flores Tapia y la continuación de la ampliación de la Carretera a Zacatecas.

Por otra parte, sobre el reajuste de trabajadores entre socios de Coparmex Coahuila Sureste, comentó que hasta ahora no tienen reporte de algún socio y por lo pronto están en comunicación con los socios para si hay algún despido, exista un acompañamiento con la Secretaría del Trabajo.

Finalmente sobre los señalamientos de que Stellantis realizará un reajuste de personal, dijo que no tienen ninguna conocimiento de algún despido masivo en el corto plazo.

