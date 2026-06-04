Crece costo de urbanización de terrenos debido a los aumentos de insumos por la guerra en Medio Oriente

El costo de la urbanización de los terrenos se ha incrementado ante los costos que presentan los productos de PVC y de asfalto, señaló el ex presidente de la Cámara d ella Propiedad Inmobiliaria (CAPI), Raúl José Garza.

Destacó que el PVC que se utiliza para el agua y drenaje se ha encarecido casi un cien por ciento, debido a la guerra en Medio Oriente y también por ese motivo se ha elevado también un 30% el precio del asfalto, lo que repercute al final en el costo de urbanización y esto se traslada al consumidor final.

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A ello se suma los aumentos que se han presentado en otros insumos, aunque estos se elevaron desde enero, entre ellos están los agregados que se incrementaron 5%, al igual que el precio del cemento.

Raúl José Garza estimó que estos aumentos impactaron un 5% en los costos de urbanización, toda vez que hasta hoy, lo más caro son las factibilidades, las terracerías y la energía eléctrica.

Por otra parte, comentó que al sector inmobiliario estos primeros cinco meses del año les fue mejor que en 2025; ha habido movimiento en todos los rubros, desde el habitacional, comercial e industrial.

Dijo que este repunte se ha presentado a pesar de que la situación económica del país está un poco delicada o detenida, sin embargo, añadió que en la región y el estado en general, gracias a la seguridad, las inversiones siguen llegando y se genera riqueza, por lo que la gente tiene la posibilidad de adquirir y rentar inmuebles.

En el caso de la parte habitacional, añadió que más del 90% de las operaciones son por créditos, ya sea por Infonavit, FOVISSSTE o los bancarios, toda vez que no se tiene la solvencia de pagar a contado.

En ese sentido, también resaltó que el sector de interés social es donde hay más demanda, pero también hay menos oferta de vivienda nueva, ante ello la mitad de las viviendas que se adquieren son usadas.

Con respecto a la parte comercial añadió que se ha mantenido, ya no ha habido desocupación y se han rentado los locales que hay, aunque también se ha detenido un poco el tema de la instalación de más plazas comerciales, pero siguen las que vienen acompañadas a las grandes cadenas comerciales.

Y en la parte industrial manifestó que sigue un buen ritmo en la construcción de parques industriales y naves.