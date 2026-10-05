Crece inversión de capital en México y sector público supera al privado en julio
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La formación bruta de capital fijo que analiza mes con mes el Inegi, observó en sus registros que la variación anual fue de +6% y la mensual fue de +1.4%
La inversión bruta en capital fijo de México —la compra de bienes en maquinaria y equipo y construcción sin restarle la depreciación— aumentó en julio 6% a tasa anual y 1.4% a tasa mensual, reportó el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y el sector público superó al privado en estas inversiones.
Inegi detectó a partir de este indicador que la inversión fija bruta creció en el ámbito de la construcción al 6.9% anual, con un alza en las inversiones en el sector residencial al 9.2% y de lo no residencial al 4%.
En maquinaria y equipo, la inversión fija sin depreciación creció al 4.9% a tasa anual, apoyándose del aumento anual en las importaciones de máquinas y equipo del extranjero, pues a nivel nacional cayó al 3.1% (con caídas en el sector de transporte de 0.8% y 5.3% en inversiones de maquinaria).
INVERSIONES FIJAS BRUTAS PÚBLICAS SUPERAN A LAS PRIVADAS
El incremento en la formación de capital fijo desde el sector público en julio fue de 10.2%, mientras que desde el sector privado el aumento fue de 0.4%, en términos anuales según el IMFBCF.
La tendencia fue la misma en el ámbito de la construcción, pues el crecimiento detectado por el IMFBCF desde el sector público fue de 12.9% anual y desde el sector privado fue de 2.5% a tasa anual.
Desde las inversiones de maquinaria y equipo, el sector público aumentó su participación al 5.7% anual y el sector privado cayó 1.8% en el séptimo mes de 2026.