Crece inversión de capital en México y sector público supera al privado en julio

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    Crece inversión de capital en México y sector público supera al privado en julio
    Según Inegi, el IMFBCF proporciona información mensual y permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo. VANGUARDIA

La formación bruta de capital fijo que analiza mes con mes el Inegi, observó en sus registros que la variación anual fue de +6% y la mensual fue de +1.4%

La inversión bruta en capital fijo de México —la compra de bienes en maquinaria y equipo y construcción sin restarle la depreciación— aumentó en julio 6% a tasa anual y 1.4% a tasa mensual, reportó el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y el sector público superó al privado en estas inversiones.

Inegi detectó a partir de este indicador que la inversión fija bruta creció en el ámbito de la construcción al 6.9% anual, con un alza en las inversiones en el sector residencial al 9.2% y de lo no residencial al 4%.

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En maquinaria y equipo, la inversión fija sin depreciación creció al 4.9% a tasa anual, apoyándose del aumento anual en las importaciones de máquinas y equipo del extranjero, pues a nivel nacional cayó al 3.1% (con caídas en el sector de transporte de 0.8% y 5.3% en inversiones de maquinaria).

$!Es posible observar una tendencia ascendente en las tres líneas sobre la formación de capital bruta en México.
Es posible observar una tendencia ascendente en las tres líneas sobre la formación de capital bruta en México. INEGI

INVERSIONES FIJAS BRUTAS PÚBLICAS SUPERAN A LAS PRIVADAS

El incremento en la formación de capital fijo desde el sector público en julio fue de 10.2%, mientras que desde el sector privado el aumento fue de 0.4%, en términos anuales según el IMFBCF.

La tendencia fue la misma en el ámbito de la construcción, pues el crecimiento detectado por el IMFBCF desde el sector público fue de 12.9% anual y desde el sector privado fue de 2.5% a tasa anual.

Desde las inversiones de maquinaria y equipo, el sector público aumentó su participación al 5.7% anual y el sector privado cayó 1.8% en el séptimo mes de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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