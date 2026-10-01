Puertos, tecnología y talento: los nuevos perfiles que demanda la transformación industrial

Expertos convocados recientemente por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima analizaron las nuevas necesidades de capacitación asociadas con tecnologías como el metanol, el hidrógeno, el amoniaco, las baterías y los sistemas de captura de carbono.

La transformación de la industria y del transporte marítimo no solamente está cambiando las tecnologías utilizadas en puertos y embarcaciones. También comienza a modificar las habilidades que necesitarán quienes trabajen alrededor de estas nuevas actividades.

El encuentro reunió a autoridades marítimas, empresas, instituciones educativas, organismos internacionales y especialistas para analizar cómo la capacitación laboral tendrá que avanzar al mismo ritmo que estas tecnologías.

La tendencia coincide con una transformación más amplia de la competencia por nuevas inversiones.

En México, especialistas del sector industrial señalan que factores como infraestructura, energía, conectividad, disponibilidad de recursos y certidumbre operativa adquieren cada vez mayor peso para determinar qué regiones pueden atraer nuevos proyectos de manufactura y logística.

El talento especializado forma parte de ese ecosistema.Para estados con infraestructura portuaria como Sinaloa, esta transformación abre una conversación que va más allá de mover mercancías: cómo desarrollar capacidades industriales, tecnológicas y laborales que permitan participar en cadenas de mayor valor.

Durante septiembre, representantes de Sinaloa sostuvieron reuniones en California para fortalecer la colaboración entre el Puerto de Long Beach y los puertos de Mazatlán y Topolobampo. La agenda contempla intercambio de experiencias en operación, tecnología, seguridad, sistemas de información y sustentabilidad portuaria.

Días después, el estado presentó ante organismos internacionales y empresas las capacidades logísticas y portuarias de Sinaloa, su red de parques industriales y proyectos de infraestructura, al mismo tiempo que buscó ampliar la vinculación con cadenas globales de manufactura, energía y logística.

Este escenario coloca al desarrollo de talento como una pieza cada vez más importante de la competitividad regional.

Operar nuevas tecnologías, participar en cadenas industriales más sofisticadas y desarrollar infraestructura energética y logística requiere perfiles técnicos y profesionales preparados para actividades que hace algunos años tenían una presencia mucho menor.

La oportunidad para regiones como Sinaloa no depende únicamente de atraer inversión. También implica preparar infraestructura, empresas locales y capital humano capaces de integrarse a las industrias que están transformando el comercio y el transporte internacional.

En ese proceso, inversión, tecnología, capacitación y empleo forman parte de una misma ecuación: mientras más sofisticada sea la actividad económica que llega a una región, mayor será también la necesidad de desarrollar talento especializado para sostenerla.