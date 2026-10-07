Crecen al 18% exportaciones de México hacia EU y sector computacional mexicano toma fuerza

Además, México concentró el 17.4% de todas las importaciones estadounidenses entre enero y agosto de 2026, superando a Canadá y a Taiwán que atrajeron el 11.2 y 7.7%, respectivamente.

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos (EU) alcanzaron una cifra de 419.3 mil millones de dólares en el periodo enero-agosto de 2026, incrementándose al 18% anual con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de EU .

En términos mensuales, en el octavo mes del año en cuestión las exportaciones mexicanas hacia EU se valuaron en 60.6 mil millones de dólares (mdd), y fue el segundo mes en que superaron el umbral de los 60 mil mdd. El aumento anual fue de 34% con respecto a agosto del año anterior.

ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN ES CRUCIAL PARA MÉXICO POR EXPORTACIONES

De lado contrario, Estados Unidos exportó hacia el mercado mexicano en el periodo enero-agosto un total de 263.5 mil mdd, y, de esta manera, México se volvió el principal destino de las exportaciones estadounidenses, por encima de Canadá y de Países Bajos.

En agosto las exportaciones de EU hacia México ascendieron a 33.7 mil mdd, incrementándose a tasa anual a 15%. De este modo, México concentró el 16.4% de las exportaciones totales estadounidenses.

INDUSTRIA COMPUTACIONAL IMPULSA COMERCIO INTERNACIONAL MÉXICO-EU: ANALISTAS

En entrevista con el periódico El Financiero, la economista de Banco Base Gabriela Siller destacó que el desempeño observado de las exportaciones del sector computacional registraron un crecimiento de 103.71% entre enero y agosto de 2026.

La economista explicó que este desempeño del sector computacional mexicano fue suficiente para posicionar a México como el principal exportador de equipo de cómputo (máquinas automáticas, piezas para el procesamiento de datos, etc.) hacia EU, ya que en el acumulado, el mercado mexicano tuvo una participación de 39.35% y superó a Taiwán que tuvo una participación de 33.56% en el mismo periodo.

También en entrevista para El Financiero, el vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de CDMX, Gerardo Tajonar informó que este aumento se encuentra en áreas específicas relacionadas a la manufactura electrónica de servidores, centros de almacenamiento, unidades procesamiento de datos y equipo de distribución, con incrementos que superan tasas del 120%.