México: exportaciones del sector computacional desplazan a las automotrices en 2T de 2026

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    México: exportaciones del sector computacional desplazan a las automotrices en 2T de 2026
    Las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) ofrecen cifras de las ventas al exterior que se realizaron desde las 32 entidades federativas de México. VANGUARDIA

Ambos sectores representaron el 65% del total de exportaciones que la economía mexicana realizó hacia el exterior en el segundo trimestre de 2026

En el segundo trimestre de 2026 las exportaciones de la industria de fabricación de equipo computacional y componentes electrónicos desplazó del primer lugar en exportaciones al sector automotriz, situación que ya había sucedido desde los primeros tres meses del año 2026, con base al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones del subsector manufacturero “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” representaron el 36.1% del total de exportaciones que provinieron de México hacia el mercado internacional, valuadas en 70 mil 463.1 millones de dólares (mdd) al segundo trimestre de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/coahuila-encabeza-en-exportaciones-de-equipo-de-transporte-pero-cae-su-participacion-a-nivel-nacional-EI23816736

En el mismo periodo, las exportaciones del subsector “Fabricación de equipo de transporte” representaron el 28.9% del total de las exportaciones que se realizaron en suelo mexicano, valuadas en 56 mil 476.6 mdd, y diferenciándose en 13 mil 986.5 mdd con respecto a los niveles del sector computacional.

La diferencia se amplió con respecto a los valores reportados por el Inegi para el primer trimestre de 2026, ya que el sector computacional registró una participación de 31.7% del total de las exportaciones en el periodo mencionado, cotizadas a 50 mil 077.8 mdd.

En cambio, en los primeros tres meses de 2026, el sector automotriz registró una participación de las exportaciones totales a nivel nacional de 30.5%, valuadas en 48 mil 303.1 mdd.

En cuestión de seis meses, el sector automotriz pasó de tener el 30.5% al 28.9% de participación del total de las exportaciones; el sector computacional, pasó de 31.7% a 36.1% del porcentaje total de las ventas al exterior de la economía mexicana.

DIFERENCIA SE INVIERTE COMPARANDO AÑOS 2025 Y 2026

En el primer trimestre del año 2025, el Inegi había registrado que la participación del sector automotriz en la totalidad de las exportaciones en dicho periodo había sido de 36.5%, mientras que del sector computacional contaba con el 19% de participación en las exportaciones totales de México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-exportaciones-del-sector-automotriz-a-eu-caen-mas-que-las-de-autos-en-lo-que-va-del-ano-HB23775727

Sin embargo, en el 2T de 2025, la brecha de participación en las exportaciones de estos dos sectores se redujo, pues el sector automotriz mantenía una participación de 36.3% y el sector computacional aumentaba a 21.3% en el porcentaje del total de las exportaciones de la economía de México.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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