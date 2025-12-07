Crecen ingresos hoteleros; generan mil 146 millones de pesos entre enero y noviembre

Los ingresos hoteleros por mil 146 millones de pesos fueron los que se generaron entre enero-noviembre del año 2025, lo que contra el mismo periodo del 2024 representó una variación de 0.08%, asimismo noviembre se convirtió en el quinto mes del año en que bajó la ocupación hotelera.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, indicó que la ocupación hotelera fue de 51.27% en el periodo enero-noviembre de 2025 y comparada al 55.26%, lo que representa variación de -7.2%.

En el caso de los ingresos, en ese periodo fueron 1,146 millones de pesos contra 1,144 millones de enero-noviembre de 2024, lo que significó una variación de dos millones de pesos o 0.08% entre un periodo y otro.

Informó que pese a la disminución en la ocupación hotelera, el crecimiento en los ingresos se mantiene porque entre un periodo y otro la tarifa hotelera promedio creció 7.9%, en la que este año se ubicaron en 1,704 pesos contra 1,579 del mismo periodo del año pasado.

Por lo que respecta exclusivamente a las cifras mensuales, comentó que de los 3,926 cuartos de hotel que se tienen disponibles y que representan un inventario de más de 117 mil 780 cuartos, en noviembre se ocuparon 56 mil 456 y esto equivale al 47.93%; sin embargo, comparado al 57.70% de ocupación que se presentó en noviembre 2024, esto representó una disminución de -16%.

En el caso de los ingresos hoteleros, en noviembre 2025 fueron cien millones contra 110 millones del mismo mes de 2024, lo que significó una reducción de 9% en su comparativo anual; asimismo noviembre fue el quinto mes en que se presenta una baja en la ocupación hotelera.

Por lo que respecta a diciembre, las expectativas es que el comportamiento será algo similar a noviembre, aunque es principalmente los últimos 10 días del mes cuando baja considerablemente el turismo de negocios y ante ello, estiman cerrar con una ocupación de 47 a 48% y en ingresos estar en 90 a cien millones.

Finalmente la expectativa para 2025 es cerrar con ingresos hoteleros por arriba de los mil 200 millones de pesos, con lo que alcanzarían los 1,230 millones de pesos de 2024; aunque en la ocupación si cerrarán con una disminución, estiman cerrar con un 52% contra el 56% del año pasado.