Creció 10% demanda de créditos en Nafin; se colocaron 12 mil mdp en Coahuila

La Nacional Financiera cerró en el año 2025 con un crecimiento casi de un 10%, lo que significó que en Coahuila se colocaron casi 12 mil millones de pesos, siendo el mejor año de los últimos siete y manteniendo la tendencia de crecimiento de los últimos tres años.

El representante estatal de Nafin en Coahuila, Jesús González Arizpe, dijo que los productos de más demanda fueron el Eco Crédito Empresarial (crédito para adquirir y/o remplazar equipos obsoletos en la empresa, a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía -FIDE-), así como el de Garantía Preferente, uno especial del T-MEC para exportaciones y el programa Impulso.

Entre los municipios que concentran el mayor número de créditos es primero Saltillo, seguido por Torreón, para continuar con Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

“La situación económica que se viene presentando desde el año pasado no ha generado que hasta ahora se incremente la cartera vencida, hasta ahora no hay algún impacto, quizás las empresas hayan realizado algunos ajustes, pero son muy puntuales o se mueven en rangos promedio a lo que se presentaba en años anteriores”, dijo.

Para ese año, la meta es repetir los 12 mil millones de pesos en crédito, asimismo se tendrá un programa muy agresivo de capacitaciones, los cuales se estarán manejando con la Secretaría de Economía y con algunos organismos.

Para ello se firmará una seria de convenios y la programación de cursos se contempla arrancar a finales de febrero o principios de marzo y aplicará en distintos lugares de la entidad.