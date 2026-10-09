Creció el empleo en Coahuila durante septiembre: se generaron casi 7 mil puestos

De acuerdo a las cifras del IMSS, en agosto Coahuila tenía 855 mil 943 puestos de trabajo, por lo que comparados a los 862 mil 698 de septiembre, dan ese saldo positivo de 6 mil 755 empleos entre un mes y otro.

Coahuila cerró septiembre con 862 mil 698 puestos de trabajo , lo que se traduce en un saldo positivo de 6 mil 755 puestos de trabajo ese mes, mientras que en el acumulado del año suma 22 mil 640 empleos.

Mientras en diciembre del año 2025, la entidad cerró con 840 mil 058 puestos de trabajo, lo que genera ese saldo positivo de 22 mil 640 empleos en el acumulado del año para la entidad.

Este año en el comparativo contra el mes anterior, los que han presentado un saldo positivo en el empleo fueron enero, mazo, abril y julio, mientras que bajo en febrero, mayo y en agosto.

Para este cierre de año, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, para la Región Norte en la que también se encuentra Coahuila, se tiene una Tendencia Neta de 38% para el último trimestre, un 50% de los empleadores planea aumentar sus requerimientos de personal, un 12% reducirlos, un 36% no espera hacer cambios y 2% no sabe si hará cambios.