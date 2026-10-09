Walmart abre nueva sucursal en Torreón con inversión de 260 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Walmart abre nueva sucursal en Torreón con inversión de 260 mdp
    La nueva sucursal de Walmart en Torreón generará más de 190 empleos entre directos e indirectos. SANDRA GÓMEZ

La tienda genera más de 120 empleos directos y 70 indirectos; en la inauguración participaron autoridades estatales y municipales

TORREÓN, COAH.- Una inversión superior a los 260 millones de pesos y la creación de más de 190 empleos, entre directos e indirectos, representa la apertura de Walmart Supercenter Ex Hacienda de Torreón, inaugurado este viernes.

El nuevo complejo genera más de 120 empleos directos y otros 70 indirectos, con lo que se amplían las oportunidades laborales y se fortalece la actividad económica local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-profesor-de-la-uadec-obtiene-tercer-lugar-en-premio-estatal-de-contraloria-social-JH24010696

Durante la inauguración, el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó que la llegada de nuevas inversiones refleja la confianza del sector privado en las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad que ofrece la ciudad.

En representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el funcionario señaló que la continuidad de los proyectos empresariales constituye un indicador favorable para la economía municipal, particularmente por su impacto en la generación de empleos y el crecimiento de la infraestructura comercial.

Subrayó que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, junto con la iniciativa privada, ha sido un factor importante para mantener un entorno favorable a la inversión y facilitar la instalación de nuevos establecimientos.

Valdés Quintanilla resaltó que Walmart continúa ampliando su presencia en Torreón, al concretar una nueva inversión apenas un año después de la apertura de otro proyecto de la compañía, lo que consideró una muestra de confianza en el desarrollo económico de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/en-dos-meses-simas-torreon-recupero-12-pozos-con-inversion-de-30-mdp-video-MF24033971

Sostuvo que la administración de Riquelme Solís mantiene entre sus prioridades fortalecer la competitividad del municipio, atraer capital privado y promover condiciones que permitan incrementar las oportunidades de empleo para las familias torreonenses.

En la ceremonia también participó Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por parte de Walmart de México y Centroamérica asistieron Eduardo Villarreal Holguera, vicepresidente de Operaciones para Walmart México, y Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos, además de representantes empresariales y funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Supermercados
Empleos
Inauguraciones

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Walmart

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee