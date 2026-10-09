Walmart abre nueva sucursal en Torreón con inversión de 260 mdp

TORREÓN, COAH.- Una inversión superior a los 260 millones de pesos y la creación de más de 190 empleos, entre directos e indirectos, representa la apertura de Walmart Supercenter Ex Hacienda de Torreón, inaugurado este viernes. El nuevo complejo genera más de 120 empleos directos y otros 70 indirectos, con lo que se amplían las oportunidades laborales y se fortalece la actividad económica local.

Durante la inauguración, el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó que la llegada de nuevas inversiones refleja la confianza del sector privado en las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad que ofrece la ciudad. En representación del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el funcionario señaló que la continuidad de los proyectos empresariales constituye un indicador favorable para la economía municipal, particularmente por su impacto en la generación de empleos y el crecimiento de la infraestructura comercial. Subrayó que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, junto con la iniciativa privada, ha sido un factor importante para mantener un entorno favorable a la inversión y facilitar la instalación de nuevos establecimientos. Valdés Quintanilla resaltó que Walmart continúa ampliando su presencia en Torreón, al concretar una nueva inversión apenas un año después de la apertura de otro proyecto de la compañía, lo que consideró una muestra de confianza en el desarrollo económico de la ciudad.

Sostuvo que la administración de Riquelme Solís mantiene entre sus prioridades fortalecer la competitividad del municipio, atraer capital privado y promover condiciones que permitan incrementar las oportunidades de empleo para las familias torreonenses. En la ceremonia también participó Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Por parte de Walmart de México y Centroamérica asistieron Eduardo Villarreal Holguera, vicepresidente de Operaciones para Walmart México, y Rodrigo Flores Amezcua, director de Asuntos Corporativos, además de representantes empresariales y funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.

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