Crecen 21% las importaciones de aguacate mexicano a EU previo al Super Bowl

En las cuatro semanas previas al Super Bowl, a realizarse el 8 de febrero, Estados Unidos ha importado 138 mil toneladas de aguacate mexicano, 21% más respecto al mismo periodo del 2025, con lo que este producto resistió tres retos clave: inseguridad, sanidad vegetal y tipo de cambio.

Además, durante el año fiscal 2025-2026, que va de julio a junio de cada periodo, la Unión Americana importaría un millón 134 mil toneladas de aguacate mexicano, proyectó la organización de comercializadores Avocados From Mexico, lo que representaría un alza del 13% anual.

Estas expectativas estarían impulsadas por el creciente apetito de “oro verde” mexicano en Estados Unidos (EU), vinculado a su calidad superior a la de los productores estadounidenses, abasto constante las 52 semanas del año, logística eficiente y posicionamiento en el mercado, destacó Álvaro Luque, presidente de Avocados From Mexico.

La cadena de valor, detalló en entrevista, incluye a 36 mil productores mexicanos, principalmente de la variedad Hass; 90 empacadoras, y 250 importadores en el país vecino.

”México sigue manteniendo el 85% o más de este mercado, en EU somos una máquina de mercadotecnia para mover el consumo, pero la historia de éxito empieza desde el excelente trabajo del productor”, sostuvo.

Sin embargo, para llegar a las mesas estadounidenses, el aguacate mexicano para exportación está enfrentando desafíos serios.

En medio de una ola de violencia en Michoacán, el año pasado, EU decidió dejar de hacer inspecciones físicas anuales en los huertos de aguacate y en su lugar concentró la vigilancia fitosanitaria en las empacadoras, a fin de que el resguardo a los productores quede a cargo del Gobierno de México.

De hecho, algunos huertos michoacanos de aguacate sufrieron los estragos de la plaga del gusano barrenador de este fruto, que es distinta a la que afecta al ganado, señaló por separado Rodolfo Vega, gerente de Aguacates Purépecha, empresa exportadora de ese estado.

Adicionalmente, la apreciación del Peso contra el dólar provocó en el 2025 que el valor de las exportaciones de aguacate cayera 6.8% anual, a 3 mil 696 millones de dólares, en contraste con un aumento del 0.1% anual en volumen, a un millón 282 mil toneladas, de acuerdo con cifras de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.