Debido a las políticas agresivas de Trump, las remesas hacia México bajarán un 5% en 2025

CDMX.- La caída prevista que pondría fin a 11 años de incrementos de remesas dejará a miles de familias, especialmente en una decena de estados de México, con menos recursos en un contexto marcado por las agresivas políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo al académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Díaz-Infante, las remesas podrían cerrar 2025 con una caída aproximada del 5.8%, lo que implicaría ingresos por alrededor de 61 mil millones de dólares, unos 3 mil 700 millones menos que en 2024, tras más de una década de crecimiento continuo.

Por su lado, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, previó que las remesas van a terminar el año con una caída del 5%, en términos nominales.

Lo anterior fue atribuido a que “la población migrante en Estados Unidos tiene miedo de salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, así como a un deterioro en el mercado laboral estadounidense.

Añadió que los receptores de remesas en México también se han visto seriamente afectados por la apreciación del peso mexicano; “Ha provocado que no solamente caigan en dólares las remesas, sino que además se profundice la caída en el poder adquisitivo”, añadió.

Siller apuntó que esta situación se mantendrá el siguiente año, mientras que Díaz-Infante advirtió que “si las políticas migratorias de EU se mantienen la tendencia a la baja podría continuar en 2026”.

En ese sentido, un reporte del banco mexicano Banorte proyectó que, en 2026, los flujos dependerán más de factores estructurales, como la actividad económica de EU, el mercado laboral y las “tensiones para la comunidad migrante”.

Cinco estados serán los más afectados

La directora del Banco Base advirtió que hay entidades con alta dependencia, donde “las remesas representan el menos 10% de su PIB”, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, en el centro y sur de México.

“Las remesas afectan directamente al consumo de los hogares porque si no se tiene este ingreso, pues no hay como se pueda seguir comprando las mismas cosas”, alertó la especialista.

Por su parte, Díaz-Infante agregó que la reducción del flujo afecta “negativamente en la reducción de la pobreza y en la movilidad social”, al tratarse de ingresos que se canalizan principalmente a alimentación y salud.

Según datos del Banco de México, las remesas promedio hacia el país alcanzó los 394 dólares, equivalente a unos 7 mil pesos.