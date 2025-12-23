Incrementa a 69% consumo de alcohol entre mujeres

El consumo de alcohol entre mujeres en México incrementó siete por ciento en los últimos nueve años, revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Entre la población adulta, arroja el sondeo, el aumento fue de 2.7 puntos porcentuales, tras pasar de 71.0 por ciento en 2016 a 73.7 por ciento en 2025, revela el sondeo que fue aplicado a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta cobro de impuestos a videojuegos: ‘Ya no se cobrará’; anuncia campañas

En tanto, entre la población femenina el incremento fue de 62.6 a 69.3 por ciento entre los años señalados.