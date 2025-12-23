Incrementa a 69% consumo de alcohol entre mujeres

México
/ 23 diciembre 2025
    Incrementa a 69% consumo de alcohol entre mujeres
    Resultados de encuesta en salud fueron presentados durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: TOMADA DE REDES

Revela encuesta que la ideación suicida es más alta en adolescentes que en adultos

El consumo de alcohol entre mujeres en México incrementó siete por ciento en los últimos nueve años, revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco.

Entre la población adulta, arroja el sondeo, el aumento fue de 2.7 puntos porcentuales, tras pasar de 71.0 por ciento en 2016 a 73.7 por ciento en 2025, revela el sondeo que fue aplicado a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años de edad.

En tanto, entre la población femenina el incremento fue de 62.6 a 69.3 por ciento entre los años señalados.

Al presentar los resultados de la encuesta, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, señaló que la dependencia emprendió el reforzamiento de las acciones para disminuir el consumo de alcohol en general, pero sobre todo entre mujeres adultas.

Por otro lado, la encuesta también reveló que, entre 2016 y 2025, se duplicó el uso de vapeadores entre jóvenes, pues pasó de 1.1 a 2.6 por ciento.

En ese sentido, el funcionario federal dijo que los esfuerzos para detener el vapeo en adolescentes se centra en nuevas regulaciones -como la reciente prohibición a vapeadores- y campañas educativas.

El sondeo también arrojó que la población de entre 12 y 17 años concentra las mayores vulnerabilidades en salud mental, pues, por ejemplo, la ideación suicida es mayor en adolescentes que en adultos.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

