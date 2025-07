Debido a política comercial de EU, 10 inversiones se mantienen en pausa en Coahuila

El director general de Davisa, Víctor Mohamar Servín, indicó que son 10 inversiones en Coahuila, las que están a la espera de que se resuelva la situación arancelaria, mientras otras más esperan a ver cómo queda el tema del tratado de libre comercio.

De ellas ocho son del sector automotriz y entre ellas hay orientales y americanas.

Recordó que fue desde enero de este año, cuando entró Donald Trump como presidente de Estados Unidos y empezó con sus amenazas, por lo que optaron por esperarse.

TE PUEDE INTERESAR: Creció la economía en 20 estados; Sinaloa y Nayarit encabezaron la lista

“Están en stand by porque no saben si se van a quedar o no, por eso no toman la decisión porque las reglas del juego no están claras y ojo, el tema del tratado de libre comercio que se negocia para el año que entra es algo que muchas empresas están esperando, si está muy duro el ambiente con el tema arancelario”, indicó.

Resaltó que Donald Trump tiene como objetivo devolver la manufactura a Estados Unidos y aunque no es algo fácil, si es algo que deja a todas las empresas pendientes y a ello se suma el tema de los aranceles, en específico los del 25% que aplican a los vehículos producidos en México.

Destacó que ésta es una zona plenamente automotriz y por ello le afecta mucho más que a otras ciudades.

Indicó que para hacerle frente a esta situación, se ha optado por bajar mucho el ritmo al final del día, pero está fuera de su alcance y lo que hacen es esperar a que las empresas tomen sus decisiones, pues aseguró que al final dan un servicio inmobiliario y de construcción.

“No hay nada que hacer más que esperar y que el Gobierno Federal, que lo ha hecho bien sinceramente, logre una buena negociación con el gobierno de Estados Unidos”, indicó.

Por lo pronto, en lo que va del año se han concretado algunas nuevas inversiones y expansiones, aunque representa la mitad de lo que se hizo el año pasado.