Demanda Camimex supervisión en pocitos de carbón

La Cámara Minera de México (Camimex) demandó una regulación y más supervisión en los pocitos de carbón, de los que dijo son operaciones casi tipo artesanales que en muchos casos son clandestinas y operan en la ilegalidad.

Previo a la presentación del Informe Anual 2022 de Camimex, su presidente Jaime Gutiérrez reiteró que lamentan el accidente que se presentó en el pozo de carbón de Sabinas, se solidarizó con los familiares y agradecieron el apoyo de las empresas afiliadas a la Cámara para participar en las labores de rescate.

Publicidad

Dejó claro que este tipo de operaciones casi artesanales, como son los pozos de carbón, en muchos casos son clandestinos y operan en la ilegalidad, no son la minería formal que opera en México, ni representa a la minería agremiada a la cámara.

“Debe hacer más supervisión de todo este tipo de actividades que no están siendo reguladas y que son peligrosas, nosotros como Cámara Minera no tenemos ninguna idea de las condiciones de trabajo al no estar agremiados con nosotros, no sabemos los protocolos de seguridad o equipos que ellos utilizan”, dijo.

Sin embargo, añadió que la minería irregular se da no solo en el carbón, existe minería irregular y procesos irregulares de los minerales trabajados en forma artesanal en lugares inaccesibles, aunque indicó que no es de alguna manera nada más satanizar esas actividades, si lo hacen y exponen su vida es por la necesidad que tienen de trabajar.

Publicidad

Por otra parte, el tema del litio, Jaime Gutiérrez dejó claro que “se están repartiendo los becerros antes de tener la vaca”, a la fecha no existen reservas ubicadas de litio que se puedan procesar.

Destacó que esa es la realidad y no hay conocimiento en un momento dado de métodos para procesar económicamente los yacimientos de litio que están contaminados con arcillas, por ello, añadió que es importante ir por partes.