Demanda de créditos de Fonacot en Saltillo se incrementa 15%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 27 febrero 2026
    Demanda de créditos de Fonacot en Saltillo se incrementa 15%
    El Fonacot es una institución financiera del gobierno mexicano, creada para apoyar la adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores a tasas competitivas de mercado. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Mientras que en los municipios de Acuña, Piedras Negras, Monclova y Sabinas bajaron las solicitudes por parte de trabajadores por posible temor a despidos

En Saltillo este año la demanda de créditos presenta un crecimiento de 15%, caso contrario son Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova y Sabinas donde a partir de este mes se presenta una disminución del 10%, informó el director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés.

Desde principios de febrero fue cuando se presentó una disminución en la demanda de créditos en estos últimos municipios y aunque desconocen la causa, lo atribuyen al temor ante los despidos masivos y su cercanía con la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex frena medidas contra huachicol

Esta disminución en la demanda ha generado que en esos municipios se atienda a trabajadores que llegan sin cita, asimismo del total de crédito que otorga la dirección estatal de Fonacot, el 40 a 50% de los créditos se dan en esos municipios.

El resto corresponde a Saltillo, donde la demanda de créditos ha crecido este año un 15%, y donde los a los trabajadores se les atiende por medio de citas; asimismo en el caso del ticket promedio se tiene 35 mil 500, cuando el año pasado era de 32 mil a 33 mil pesos.

La mayoría de los trabajadores cuando solicitan un crédito se llevan todo el capital disponible y lo pagan en un plazo de 30 meses en promedio, asimismo en el caso de la cartera vencida comentó que tienen una recuperación del 94%.

Finalmente comentó que durante el mes de enero en la dirección estatal han otorgado 8,619 créditos y al corte de febrero van 6,300, asimismo se ubican en cuarto o quinto lugar entre las direcciones del norte del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
trabajadores

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


FONACOT

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?