Demanda de créditos de Fonacot en Saltillo se incrementa 15%

En Saltillo este año la demanda de créditos presenta un crecimiento de 15%, caso contrario son Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova y Sabinas donde a partir de este mes se presenta una disminución del 10%, informó el director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés.

Desde principios de febrero fue cuando se presentó una disminución en la demanda de créditos en estos últimos municipios y aunque desconocen la causa, lo atribuyen al temor ante los despidos masivos y su cercanía con la frontera.

Esta disminución en la demanda ha generado que en esos municipios se atienda a trabajadores que llegan sin cita, asimismo del total de crédito que otorga la dirección estatal de Fonacot, el 40 a 50% de los créditos se dan en esos municipios.

El resto corresponde a Saltillo, donde la demanda de créditos ha crecido este año un 15%, y donde los a los trabajadores se les atiende por medio de citas; asimismo en el caso del ticket promedio se tiene 35 mil 500, cuando el año pasado era de 32 mil a 33 mil pesos.

La mayoría de los trabajadores cuando solicitan un crédito se llevan todo el capital disponible y lo pagan en un plazo de 30 meses en promedio, asimismo en el caso de la cartera vencida comentó que tienen una recuperación del 94%.

Finalmente comentó que durante el mes de enero en la dirección estatal han otorgado 8,619 créditos y al corte de febrero van 6,300, asimismo se ubican en cuarto o quinto lugar entre las direcciones del norte del país.