Depreciación cambiaria impulsó a las exportaciones en México en el 2025

La depreciación cambiaria impulso el año pasado el crecimiento de 7.6% que presentaron las exportaciones totales (664,837 millones de dólares) en México, esto pese a que se presentó un menor volumen en las operaciones (-0.5%).

Durante su participación en la reunión de COMCE Noreste Capítulo Coahuila Sureste, el director general de COMCE Noreste, Andrés Franco Saldívar, dijo que una paradoja de 2025 fue que se presentara un mayor valor exportado con menor volumen de operación.

TE PUEDE INTERESAR: Banxico ajusta su pronóstico de crecimiento para este año; prevé 1.6%

En ese contexto, explicó que el PIB de México creció 0.75 en 2025, lo anterior impulsado por un sector externo que capitalizó un peso más débil, el tipo de cambio promedio pasó de 18.33 pesos por dólar en 2024 a 19.22 pesos por dólar en 2025, lo que significó una depreciación de 4.9%.

Esa competitividad de peso-dólar permitió que el valor total pasará de 617,677 millones de dólares a 664,837 millones de dólares, compensando la ligera contracción en la actividad física de las aduanas.

El año pasado, México también dejó de tener una balanza comercial deficitaria para tener un superávit de 771 millones de dólares.

Indicó que entre las estrategias para importar menos hay que ser autosuficientes y/o empezar a ejecutar lo que diga el Plan México para sustituir las importaciones.

Otro dato que compartió de las exportaciones, es que el nuevo motor el es sector de la Maquinaria y Equipo, representan una participación del 23.8% del total y presentó un crecimiento explosivo en ritmo de participación en 61.3%; ante ello, indicó que empieza a tomar relevancia las computadoras, laptops y celulares, entre otros.

Por lo que respecta a la industria automotriz, compartió que presentó una caída de -4.2%, entre los factores que influyeron en ello, es que hubo menor demanda y se le apostó a proyecto que no todos concluyeron, entre ellos están los vehículos eléctricos.

“La demanda de vehículos eléctricos no fue la esperada, entonces está inversión o la gente que se contrató se cayó y no se cumplieron con los presupuestos, pero porque tampoco hay esa demanda para esos vehículos eléctricos y luego los aranceles de alguna manera afectaron, se incrementan los costos de las materias primas y finalmente empresas que traducen esos costos al consumidor final”, dijo.

Ante ello, añadió que los aranceles afectan toda la cadena de suministro y la industria más grande de todo México, además son quienes más inversión y empleos generan.

Entre los estados, Chihuahua es el principal exportador con 76,459 millones de dólares y representa el 17.7%% nacional, asimismo el año pasado creció 38.3% en comparación al mismo periodo de 2024.