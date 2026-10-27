Destaca la IP el regreso de Aeroméxico a la ciudad de Saltillo

Ante el regreso de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo en el mes de marzo de 2027, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, resaltaron la importancia que tiene la aerolínea, además de que llega con otros horarios y abre la expectativa a tener otras conexiones.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, comentó que la capital de Coahuila merece eso y más, pues son otros horarios y ayudará mucho a tener otras expectativas para hacer conexiones.

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Aunque sí falta el vuelo internacional, para llegar a un hub como lo son Arizona, Dallas o Atlanta para tener un vuelo internacional y viajar por el mundo.

Dávila Rodríguez comentó también que primero se da un crecimiento económico donde se pide por tierras, agua, recursos humanos e internet, sin embargo, añadió que ahora se está en la etapa de desarrollo económico que contempla la instalación de hospitales, supermercados y también el contar con aerolíneas.

Asimismo consideró que este incrementó en las aerolíneas que llegan a la capital de Coahuila, también beneficia a los regiomontanos porque hay menos congestionamiento en comparación al que se tiene a llegar a su aeropuerto, además de que aquí no se les cobra estacionamiento.

Por su parte, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos señaló que Aeroméxico es la aerolínea más importante del país, de laguna forma esto puede generar una conectividad internacional, con una escala, se puede conectar a diferentes partes del mundo con los destinos que ya tiene está aerolínea.

Agregó que si este vuelo llega al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, significará una ventaja para el turismo no solo de negocios, sino también de placer o de reuniones, lo que permitirá traer mayor turismo y generar una mayor estrategia con la conectividad aérea.

“Creo que la ciudad ha estado creciendo y más ciertos segmentos de mercado, con ello, se empieza a utilizar más el servicio de la conectividad área, por ello, ahora ofreciendo este servicio se genera una mayor ventaja y de acuerdo al horario que manejen, puede ser más rendidor las actividades para el turismo”, aseguró.