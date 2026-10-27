Destaca la IP el regreso de Aeroméxico a la ciudad de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Destaca la IP el regreso de Aeroméxico a la ciudad de Saltillo
    Se resaltó también la conectividad que puede generar esta aerolínea por los destinos internacionales que tienen a diferentes partes del mundo. CIARTOSCURO.

Destacan que llegará con otros horarios, por lo que habrá expectativas de tener otras conexiones

Ante el regreso de Aeroméxico al Aeropuerto Internacional de Saltillo en el mes de marzo de 2027, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, resaltaron la importancia que tiene la aerolínea, además de que llega con otros horarios y abre la expectativa a tener otras conexiones.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, comentó que la capital de Coahuila merece eso y más, pues son otros horarios y ayudará mucho a tener otras expectativas para hacer conexiones.

TE PUEDE INTERESAR: La confianza del consumidor en EU repunta en octubre tras leve baja en el precio de la gasolina

Aunque sí falta el vuelo internacional, para llegar a un hub como lo son Arizona, Dallas o Atlanta para tener un vuelo internacional y viajar por el mundo.

Dávila Rodríguez comentó también que primero se da un crecimiento económico donde se pide por tierras, agua, recursos humanos e internet, sin embargo, añadió que ahora se está en la etapa de desarrollo económico que contempla la instalación de hospitales, supermercados y también el contar con aerolíneas.

Asimismo consideró que este incrementó en las aerolíneas que llegan a la capital de Coahuila, también beneficia a los regiomontanos porque hay menos congestionamiento en comparación al que se tiene a llegar a su aeropuerto, además de que aquí no se les cobra estacionamiento.

Por su parte, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos señaló que Aeroméxico es la aerolínea más importante del país, de laguna forma esto puede generar una conectividad internacional, con una escala, se puede conectar a diferentes partes del mundo con los destinos que ya tiene está aerolínea.

Agregó que si este vuelo llega al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, significará una ventaja para el turismo no solo de negocios, sino también de placer o de reuniones, lo que permitirá traer mayor turismo y generar una mayor estrategia con la conectividad aérea.

“Creo que la ciudad ha estado creciendo y más ciertos segmentos de mercado, con ello, se empieza a utilizar más el servicio de la conectividad área, por ello, ahora ofreciendo este servicio se genera una mayor ventaja y de acuerdo al horario que manejen, puede ser más rendidor las actividades para el turismo”, aseguró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aerolíneas
Turismo
Economía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Aeroméxico

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán