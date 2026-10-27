La confianza del consumidor en EU repunta en octubre tras leve baja en el precio de la gasolina

The Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor subió 7.5 puntos, hasta alcanzar 91.7 en octubre, con respecto al 84.2 del mes pasado. La cifra de septiembre fue la más baja en la encuesta del organismo desde abril de 2014 y fue inferior al nivel más bajo alcanzado durante la pandemia.

La confianza de los estadounidenses en la economía repuntó ligeramente en octubre gracias a una modesta reducción en los precios de la gasolina , aunque estos siguen siendo mucho más altos que en la misma época del año pasado.

Aun con la mejora de las perspectivas, los estadounidenses siguen desconcertados por la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que podría suponer un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que están a solo dos semanas.

Las opiniones de los encuestados sobre su situación actual aumentaron 6.9 puntos, hasta llegar a 72.6, mientras que su perspectiva a corto plazo subió 8.6 puntos, alcanzando 120,4.

“La recuperación coincidió con el alivio de los precios minoristas de la gasolina de septiembre a octubre”, señaló Fergus McCormick, economista sénior de The Conference Board. “Sin embargo, pese al aumento de octubre, la confianza del consumidor se mantuvo en la tendencia descendente de largo plazo que ha persistido en los últimos años”.

Según el club automovilístico AAA, el precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos era de 4.27 dólares el martes, por debajo de los 4.48 dólares de hace un mes. A estas alturas del año pasado, un galón de gasolina regular en Estados Unidos promediaba 3.05 dólares.

En general, las respuestas escritas a la encuesta del organismo, recopiladas entre el 1 y el 21 de octubre, seguían siendo pesimistas este mes, con referencias frecuentes al alto costo de la energía, los bienes y los servicios.

Trump sigue culpando de los altos precios a su predecesor, el demócrata Joe Biden, aunque la inflación ha aumentado desde la investidura del mandatario el año pasado.

A principios de este mes, el gobierno informó que la inflación al consumidor se aceleró en septiembre, a medida que los bienes y los servicios se encarecieron, una evidencia de que el aumento de los precios sigue siendo un desafío económico a solo dos semanas de unas elecciones de mitad de mandato que se han centrado en gran medida en la asequibilidad.

El índice de precios al consumidor subió un 3.7% en septiembre con respecto al año anterior, según el Departamento de Trabajo, frente al 3.4% de agosto. En términos mensuales, los costos aumentaron un 0.6% de agosto a septiembre, el mayor incremento en cinco meses.

Hace seis semanas, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023, en un esfuerzo por frenar la inflación persistentemente alta, y el banco central indicó que podría producirse otra subida de tasas más adelante este año, aunque pocas personas esperan que esto ocurra en la reunión de la Fed de esta semana.