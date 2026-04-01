Destacan atractivo de Coahuila; hay 20 proyectos de empresas evaluando donde invertir

Por su seguridad, por su gente capacitada, su posición geográfica y por la frontera que comparte con Texas, el director de NPNA, Alberto Villarreal Garza indicó que siempre consideran a Coahuila entre los estados para la atracción de las empresas que traen a México.

“Con las empresas que nosotros estamos trabajando, Coahuila siempre es uno de los estados viables para invertir”, aseguró.

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Villarreal Garza indicó que actualmente están trabajando con más de 20 proyectos de empresas del sector manufacturero que están evaluando diferentes estados y ya se ubicarán en el que más convenga a cada una de las empresas, sin embargo, añadió que Coahuila siempre está dentro de se grupo de selección.

“Estoy seguro de que va a seguir llegando la inversión a Coahuila y al país, pero también las empresas que están dentro del estado van a seguir invirtiendo y seguirán creciendo”, aseguró.

En el caso de la revisión del T-MEC, comentó que ésta ya estaba pactada desde que el tratado fue firmado y las conversaciones van muy bien, asimismo el futuro de Norteamérica es con los tres países trabajando en conjunto y México juega un rol importantísimo dentro de esa relación.

“Es un país joven y que tiene las capacidades necesarias de personas, tierra y las cadenas de suministro ya están adentro”, aseguró.