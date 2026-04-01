Destacan atractivo de Coahuila; hay 20 proyectos de empresas evaluando donde invertir

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Dinero
/ 1 abril 2026
    Destacan atractivo de Coahuila; hay 20 proyectos de empresas evaluando donde invertir
    Los proyectos son empresas del giro manufacturero que están evaluando las condiciones de varios estado. ESPECIAL.

Resaltaron que en la entidad hay seguridad, excelente capacitación laboral, mano de obra y cuenta con una buena ubicación geográfica

Por su seguridad, por su gente capacitada, su posición geográfica y por la frontera que comparte con Texas, el director de NPNA, Alberto Villarreal Garza indicó que siempre consideran a Coahuila entre los estados para la atracción de las empresas que traen a México.

“Con las empresas que nosotros estamos trabajando, Coahuila siempre es uno de los estados viables para invertir”, aseguró.

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Villarreal Garza indicó que actualmente están trabajando con más de 20 proyectos de empresas del sector manufacturero que están evaluando diferentes estados y ya se ubicarán en el que más convenga a cada una de las empresas, sin embargo, añadió que Coahuila siempre está dentro de se grupo de selección.

“Estoy seguro de que va a seguir llegando la inversión a Coahuila y al país, pero también las empresas que están dentro del estado van a seguir invirtiendo y seguirán creciendo”, aseguró.

En el caso de la revisión del T-MEC, comentó que ésta ya estaba pactada desde que el tratado fue firmado y las conversaciones van muy bien, asimismo el futuro de Norteamérica es con los tres países trabajando en conjunto y México juega un rol importantísimo dentro de esa relación.

“Es un país joven y que tiene las capacidades necesarias de personas, tierra y las cadenas de suministro ya están adentro”, aseguró.

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